Musik Pete Townshend will gesund werden, damit er ‚in Zukunft‘ mit The Who spielen kann

Pete Townshend - performing in New York with The Who - September 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 18:00 Uhr

Pete Townshend „arbeitet daran, wieder gesund zu werden“, damit er „in Zukunft“ mit The Who spielen kann.

Er hatte zuvor aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme seine Teilnahme an Eric Claptons ‚Crossroads Guitar Festival‘ absagen müssen. Der 81-jährige Gitarrenheld hat sich am linken Fuß verletzt und leidet unter Gleichgewichtsproblemen. Obwohl er intensiv daran gearbeitet hat, rechtzeitig für die Veranstaltung wieder fit zu werden – die am 26. und 27. September im Moody Center in Austin, Texas, stattfinden soll –, hält er den langen Flug aus Großbritannien in seinem derzeitigen Zustand nicht für vernünftig.

In einer auf Claptons X-Seite veröffentlichten Erklärung sagte er: „Es tut mir sehr leid sagen zu müssen, dass ich aufgrund einer Verletzung meines linken Fußes und der daraus entstandenen Probleme mit meinem Gleichgewicht nicht zusagen kann, nach Austin zu reisen, um beim kommenden Crossroads Festival aufzutreten.“ Er habe zwar verzweifelt versucht, dabei zu sein und darum gekämpft, wieder in Form zu kommen, doch obwohl sich sein Zustand verbessere, sei er immer noch nicht wieder völlig in Höchstform. Besonders der Gedanke der strapazierenden Anreise hat ihn am Ende abgeschreckt: „Die langen Flüge von London und der Jetlag nach meiner Rückkehr würden zu einem Rückschritt führen, den ich mir wirklich nicht leisten kann.“

Stattdessen hat Townshend über seine eigene Wohltätigkeitsorganisation Double O, die Organisationen zur Unterstützung von Menschen bei der Genesung von Suchterkrankungen fördert, großzügige 50.000 Dollar an Claptons Crossroads Centre gespendet – eine Einrichtung zur Behandlung von Suchterkrankungen in der Nähe von St Philip’s auf Antigua. Er fuhr fort: „Ich spende über meine Wohltätigkeitsorganisation Double O 50.000 Dollar für den guten Zweck des Festivals, und ich hoffe, dass ich Erics Einladung, gemeinsam mit ihm aufzutreten, eines Tages annehmen kann.“

Er bedankte sich besonders bei Derek Trucks und Susie Tedeschi für ihr Angebot, ihn als Begleitband zu unterstützen. „Wow! Davon kann ich eigentlich nur träumen, und vielleicht wird es eines Tages tatsächlich passieren.“ Außerdem fügte er hinzu: „In der Zwischenzeit werde ich weiter daran arbeiten, wieder gesund zu werden, damit ich in Zukunft mit Roger und The Who arbeiten kann.“ Der Beitrag wurde mit den Worten versehen: „Wir lieben dich, @PeteTownshend_, gute Besserung, und wir sind dir für deine Spende so dankbar.“

The Who spielten 2025 ihre vermeintlich allerletzten Konzerte, doch es klingt nicht danach, als seien sie tatsächlich schon am Ende angekommen. In einer Erklärung zu seinem Vertrag mit Primary Wave Music deutete Townshend im Mai an: „Und dann sind da noch Roger [Daltrey] und all meine Freunde und Kollegen bei und im Umfeld von The Who. Wir versuchen immer, uns IRGENDETWAS Besonderes einfallen zu lassen, und so Gott will, werden wir das auch weiterhin tun – in der Hoffnung, dass wir euch eines Tages wieder so verblüffen können, wie wir es früher getan haben.“