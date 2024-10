Nach Trennung von Mia Regan Romeo Beckham zeigt sich schwer verliebt in New York

Romeo Beckham schwebt aktuell auf Wolke sieben. (smi/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 15:35 Uhr

Romeo Beckham scheint es schwer erwischt zu haben. Der Promi-Spross kann kaum die Hände von Gray Sorrenti lassen, wie neue Bilder zeigen. Die Fotografin wurde bereits bei der Fashion Week Paris an der Seite des 22-Jährigen gesichtet.

Romeo Beckham (22) wurde schon bei der Paris Fashion Week, wo er seine Mutter Victoria (50) unterstützte, in der Begleitung von Gray Sorrenti (23) gesehen. Schnell entstanden Gerüchte über eine neue Beziehung des Promisohns, der sich Anfang des Jahres von seiner langjährigen Model-Freundin Mia Regan (21) getrennt hatte. Und die Gerüchte scheinen sich mehr und mehr zu bewahrheiten. Fotos, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, zeigen Romeo Beckham und Gray Sorrenti in eindeutigen Knutschposen.

Auf den Bildern sind Romeo Beckham und Gray Sorrenti in New York zu sehen. Die beiden waren dort mit Freunden unterwegs, konnten laut "Daily Mail" aber kaum die Finger voneinander lassen. Immer wieder umarmten und küssten sie sich. Romeo Beckham trug bei dem Ausflug ein weißes Unterhemd und eine Baggy-Jeans. Die neue Frau an seiner Seite trug ebenfalls ein weißes Unterhemd, vorne zu einem bauchfreien Top zusammengebunden.

Gray Sorrenti: Das ist die Neue von Romeo Beckham

Gray Sorrenti ist wie der als Model tätige Romeo Beckham und seine Ex-Freundin in der Modebranche aktiv. Sie arbeitet aber auf der anderen Seite, als Fotografin. So hat sie bereits Jennifer Lopez (55) abgelichtet.

Wie Romeo Beckham stammt Gray Sorrenti aus einer berühmten Familie. Ihr Vater ist der Fotograf Mario Sorrenti (52), der sich unter anderem mit einer Werbekampagne mit Kate Moss (50) für das Parfüm Obsession einen Namen in der Branche gemacht hatte.

Nicht nur amourös, sondern auch beruflich gab es für Romeo Beckham kürzlich eine Veränderung. Nachdem er zunächst seinem Vater David Beckham (49) nachgefolgt war und professionell Fußball gespielt hatte, löste er im Sommer 2024 seinen Vertrag beim FC Brentford auf. Beim Premier-League-Club spielte er nur in der zweiten Mannschaft. Romeo Beckham will sich nun ganz auf seine Karriere als Model konzentrieren.