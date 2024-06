Stars Ronan Keating: Er hört mit seiner Radiosendung auf

06.06.2024

Ronan Keating verlässt seine Radioshow.

Der ehemalige Boyzone-Sänger hat die „sehr schwierige“ Entscheidung getroffen, Ende Juli von ‚Magic Radio Breakfast‘ zurückzutreten, das er seit sieben Jahren gemeinsam mit Harriet Scott moderiert.

Er kündigte in der Show am Donnerstag (6. Juni) an: „Es war sehr schwierig für mich, zu diesem Schluss zu kommen und diese Entscheidung zu treffen. Ich wollte, dass unsere Hörer, unsere Magic Breakfast-Hörer und unsere Magic Radio-Hörer die Ersten sind, die erfahren, dass ich mich nach sieben Jahren und so vielen unglaublichen Shows entschieden habe, Ende Juli von ‚Magic Breakfast‘ zurückzutreten. Ich habe jede einzelne Minute genossen. Das war überhaupt keine leichte Entscheidung.“

Dass er überhaupt sieben Jahre dabei war, war schon eine Überraschung, denn eigentlich sollte sein Einsatz in der Show weitaus kürzer sein. „Ich kam für ein Jahr, vielleicht zwei Jahre an Bord, und ich habe den Job so sehr geliebt, dass ich sieben Jahre hier geblieben bin. Wir hatten eine tolle Zeit und wir haben einige unglaublich emotionale Zeiten mit den Menschen zu Hause durchgemacht. Diese zwei Jahre, in denen sich die Welt verändert hat. Es war eine Ehre, in den Häusern der Menschen zu sein und mit ihnen zu kommunizieren, wie wir es getan haben.“

Der ‚Life Is a Rollercoaster‘-Hitmacher plant, zu seiner Musikkarriere zurückzukehren und mehr für seine Familie da zu sein, darunter Ehefrau Storm und ihre kleinen Kinder Cooper (7) und Coco (4) sowie Jack (25), Missy (23) und Ali (19), die er mit seiner ersten Frau Yvonne hat. Er fügte hinzu: „Also ja, obwohl ich die Nation nicht mehr mit dir [Harriet] aufwecken werde, freue ich mich darauf, mich wieder mit dem zu verbinden, was ich vorher getan habe: zu meiner Musik zurückzukehren und zu touren.“ Ronans letzte Show bei Magic Radio Breakfast wird am 31. Juli sein, und er wird „ein Freund des Senders bleiben“. Harriet wird in der Sendung bleiben. Weitere Neuigkeiten zur Show folgen in Kürze.