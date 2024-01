Beauty & Fashion Rosamund Pike: Ihr Golden Globe Awards-Outfit beinhaltete einen schützenden Schleier

Rosamund Pike at 81st Annual Golden Globe Awards Jan 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2024, 18:00 Uhr

Rosamund Pike entschied sich für ihr Outfit bei den Golden Globe Awards für einen „schützenden Schleier“, nachdem sie über die Weihnachtsfeiertage in einen Skiunfall verwickelt war.

Die 44-jährige Schauspielerin, die bei der Preisverleihung für ihre Rolle in ‚Saltburn‘ als beste Nebendarstellerin in einem Spielfilm nominiert wurde, war am Sonntag (7. Januar) in einem eleganten schwarzen Spitzenensemble mit aufwendigem Kopfschmuck von Philip Treacy über den roten Teppich gelaufen.

Der Schleier bedeckte dabei teilweise das Gesicht der Prominenten, wobei Pike verriet, dass die Kopfbedeckung nicht nur aus modischen Gründen ausgewählt wurde. In einem Interview mit Marc Malkin für ‚Variety‘ und das Pre-Show-Special von ‚Entertainment Tonight‘ enthüllte Rosamund: „Es ist ein schützender Schleier für diesen Anlass. Ich habe über Weihnachten einen [Ski-]Unfall gehabt. Das ist nicht gerade das, was Sie wollen, wenn Sie wissen, dass Sie am 7. Januar zu den Golden Globes gehen.“ Wegen dem Unfall sei Rosamunds Gesicht „völlig zerschmettert“ gewesen, sodass sie das Gefühl gehabt habe, dass sie „etwas tun“ müsse. Als Marc jedoch darauf hinwies, dass die Verletzungen nicht mehr zu sehen seien, gab die ‚Gone Girl – Das perfekte Opfer‘-Darstellerin zu, dass sie „geheilt“ sei, entschied sich aber trotzdem dafür, den Schleier zu behalten. „Ich habe mich irgendwie in den Look verliebt“, schwärmte der Star. Und Pike gab zu, dass sie bei dem Event mit ihrem trägerlosen schwarzen Vintage-Kleid von Dior und schwarzen Accessoires ihr ‚Saltburn‘-Alter Ego, Lady Elspeth Catton, „kanalisieren“ wollte.