Bei Dior-Show in New York Diane Kruger überrascht mit Krawatte und Jeans-Kombi dem roten Teppich

Neben Stars wie Laetita Casta und Naomi Watts war auch Diane Kruger zu Gast bei der Herbst-Modenschau von Dior. (ae/spot)

SpotOn News | 16.04.2024, 11:31 Uhr

Seit Jahren zeigt sich Diane Kruger immer wieder bei Dior-Veranstaltungen. So fehlte die gebürtige Deutsche auch nicht bei der Herbst-Show in New York. Dort hatte sie einen starken Auftritt in einer Jeans-Kombi mit extrakurzer Jacke und einer Krawatte.

Diane Kruger (47) hat zur Herbst-Modenschau 2024 von Dior ein cooles Outfit auf dem roten Teppich präsentiert: Die Schauspielerin, die aus Algermissen bei Hildesheim stammt, kam in kurzer Jeansjacke, übergroßen Jeans und weißem Hemd ins Brooklyn Museum in New York City. Besonderer Hingucker war ihre gepunktete, schwarze Krawatte.

Dazu kombinierte die Mutter einer fünfjährigen Tochter eine kleine Dior-Tasche. Die blonden Haare trug sie zu der Veranstaltung am 15. April offen in leichten Wellen.

Video News

Naomi Watts brachte ihre Tochter mit

Kruger war nicht der einzige Star im Publikum. Eine ganze Reihe modebewusster Promis ließ sich die Dior-Show nicht entgehen und setzte dabei selbst Fashion-Highlights. Schauspielerin Anya Taylor-Joy (28) posierte in einem von Marlene Dietrich (1901-1992) inspirierten, eleganten schwarzen Dior-Kleid, das laut der britischen Zeitung "Daily Mail" von Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri entworfen wurde. Die gesamte neue Kollektion orientiert sich an der Mode der legendären Schauspiellegende.

Schwarz von Kopf bis Fuß präsentierte sich auch "Gone Girl"-Star Rosamund Pike (45). Sie trug ein Top und einen Rock, dazu Plateau-Absätze und schwarze Socken. Model Karlie Kloss (31) erschien in einem Rockanzug mit Hahnentrittmuster. Ein schwarzer Gürtel setzte ihre Taille in Szene.

Aber auch helle Farben waren bei den Promi-Gästen vertreten. Michelle Williams (43) etwa trug einen weißen Kurzarm-Hosenanzug mit weiten Beinen im Vintage-Stil. Sie vervollständigte den Look mit einer schwarzen Tasche. Ihre Kollegin Naomi Watts (55) zeigte sich in einem weißen Kleid, zu dem sie schwarze Schuhe kombinierte. Mit dabei hatte Watts ihre Tochter Kai Watts (15), die in einem Pullover und Rock mit Schmetterlingsmuster neben ihrer berühmten Mutter posierte.