Film Rosamund Pike: Sie spielt in ‚Now You See Me 3‘ mit

Rosamund Pike BAFTA Awards February 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2024, 14:00 Uhr

Die Darstellerin hat sich dem Cast von dem Film angeschlossen.

Rosamund Pike hat sich dem Cast von ‚Now You See Me 3‘ angeschlossen.

Die konkrete Rolle der ‚Saltburn‘-Schauspielerin in Lionsgates kommendem dritten Teil der Reihe wird geheim gehalten, aber die Filmbosse deuteten jetzt an, dass Pike eine „entscheidende“ Rolle in der Produktion habe.

Die Originaldarsteller Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco und Morgan Freeman sollen ihre Rollen für das kommende Projekt erneut spielen, während sich Justice Smith, Dominic Sessa und Ariana Greenblatt ebenfalls dem Cast angeschlossen haben. Die Regie des neuen Films wird ‚Venom‘-Filmemacher Ruben Fleischer führen, der das Projekt nach einem Drehbuch von Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith und Mike Lesslie leiten wird. Der Lionsgate-Präsident Nathan Kahane verriet zuvor über das Autorenteam: „Eric ist schon immer von der hohen Kunst der Täuschung und Illusion in all ihren Formen fasziniert gewesen und er kam mit einer großartigen Geschichte zu uns, die die Mythologie von ‚Now You See Me‘ aufgreift und ‚The Four Horsemen‘ mit unserer wiederkehrenden Hauptbesetzung und den neuen Charakteren auf ein komplett neues Niveau bringt. Das ‚Now You See Me‘-Franchise ist darauf ausgelegt, das Publikum zu überraschen und zum Rätseln zu bringen. Jeder große Zauberer weiß, dass man nicht immer die gleichen Tricks machen kann. Und Eric und sein Team aus Illusionisten haben für diesen neuen Film etwas ganz Besonderes im Ärmel.“ Der erste ‚Now You See Me‘-Film war von Louis Leterrier inszeniert worden und erschien 2013. Drei Jahre später folgte die von John M. Chu inszenierte Fortsetzung. Rosamund war vor kurzem für ihre Leistung in ‚Saltburn‘ sowohl für einen BAFTA- als auch den Golden Globe-Award nominiert worden und ist als nächstes im Psychothriller ‚Hallow Road‘ zu sehen.