Neues Selfie Rote Phase vorbei: Lily Allen kehrt zu dunklem Look zurück

Zwischen vielen Experimenten trägt Lily Allen immer mal dunkle Haare. (ae/spot)

SpotOn News | 17.02.2024, 21:30 Uhr

Mit einem neuen Selfie hat Lily Allen ihren neuen, alten Look enthüllt. Die britische Sängerin, die zuletzt rote Haare getragen hatte, setzt nun wieder auf dunkle Haare.

Sängerin und Schauspielerin Lily Allen (38) hat schon viele Frisuren und Haarfarben ausprobiert. Rot, blond, blau – die Britin experimentiert gerne auf ihrem Kopf. Nun scheint sie zu dunklen Haaren zurückzukehren. Zuvor hatte sie einige Monate lang auf einen Kupferton gesetzt.

Video News

Am Samstag postete Lily Allen ein Flughafen-Selfie aus New York. Während die zweifache Mutter mit offenem Blick in die Kamera schaut, haben ihre Follower vor allem die Augen auf Allens Haare gerichtet. Denn die sind nun wieder dunkel. Eine Haarfarbe, zu der die 38-Jährige im Laufe der Jahre immer wieder zurückkehrte.

Erinnerung an einen Song von 2008

Allen, die passend dazu ein schwarzes Top und einen maßgeschneiderten Mantel trug, ließ zu dem Bild wissen: "Auf dem Weg nach Hause zu Mamas Geburtstag. Wir werden nichts vom Chinesen bestellen, meine Schwestern kochen, und wir werden nicht fernsehen, weil sie auf Facebook sein wird." Damit bezog sie sich auf ihren Hit "Chinese" aus dem Jahr 2008, der den sich wiederholenden Text "And we'll get a Chinese and watch TV" enthielt.

Die Sängerin hielt sich in den vergangenen Wochen in New York auf, wo sie sich offenbar auch gerne sportlich betätigte. Nach einer sechswöchigen Social-Media-Abstinenz gab Allen vergangene Woche zu Beginn der Fashion Week Einblicke in ihren Alltag in der Metropole. Dazu gehörte auch ihr Fitnessprogramm in einem Gym in Brooklyn. Sie teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos von ihrer persönlichen Trainingseinheit und verkündete, sie sei "wieder auf dem Laufenden". Sie zeigte sich zum Beispiel bei Ausfallschritten mit Gewichten, bei Planks und Kniebeugen.

Seit drei Jahren mit David Harbour verheiratet

Zuletzt machte die "Apples"-Sängerin im Herbst mit Gerüchten um eine Ehekrise Schlagzeilen. Seit 2020 ist sie mit dem Schauspieler David Harbour (48) verheiratet. Bei einem Presseabend von "Stranger Things: The First Shadow" dementierten die beiden dann aber jegliche Eheprobleme durch einen harmonischen Paar-Auftritt. Anschließend machten sie einen Urlaub in Indien.