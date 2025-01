Scholz, Merz und weitere RTL zeigt „Kandidatenchecks“ mit Spizenpolitikern vor Bundestagswahl

Bundeskanzler Olaf Scholz (r.) und Friedrich Merz. (wue/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 18:01 Uhr

In wenigen Wochen findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Bereits ab 14. Januar sind bei RTL mehrere Spitzenpolitiker in "Kandidatenchecks" zu sehen.

Der Wahlkampf im Rahmen der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar geht langsam aber sicher in seine heiße Phase. Aber welche Positionen vertreten die Kandidatinnen und Kandidaten? Wie stehen sie zu aktuellen Themen, die Deutschland bewegen? Derartige Fragen möchte RTL in einer Reihe von mehreren Sondersendungen klären.

Das TV-Nachrichtenjournal "RTL Direkt" wird unter dem Titel "RTL Direkt spezial: Der Kandidatencheck" mit Kandidatinnen und Kandidaten sprechen. Eingeladen seien einer Mitteilung des Senders zufolge "Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker aller Parteien, die realistische Chancen auf den Einzug in den nächsten Bundestag haben". Zu Einzelgesprächen wird Moderatorin Pinar Atalay (46) die Gäste empfangen.

RTL-"Kandidatenchecks": Es geht los mit Robert Habeck

Die ersten drei von demnach bisher fünf fest eingeplanten Sendungen werden bereits in der laufenden Woche ausgestrahlt. Am morgigen 14. Januar wird zunächst Wirtschaftsminister Robert Habeck (55, Bündnis 90/Die Grünen) im Gespräch mit Atalay zu sehen sein. Am 15. Januar folgt Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) und am 16. Januar der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz (69). Am 20. Januar spricht Atalay mit Alice Weidel (45, AfD), erst am 17. Februar dann mit Christian Lindner (46, FDP).

Alle angekündigten Sondersendungen werden nach aktuellem Stand jeweils um 22:15 Uhr auf dem Sender ausgestrahlt. Gespräche mit weiteren Parteien seien momentan noch in Vorbereitung.

Das aktuellste ZDF-Politbarometer sieht die CDU/CSU bei 30 Prozent, die AfD bei 21 Prozent, die Grünen bei 15 Prozent, die SPD bei 14 Prozent und die FDP, die Linken sowie das BSW bei jeweils 4 Prozent.