Staffel zwei Startet Ende des Monats Rückkehr von „Squid Game“: Serienmacher verrät neue Details

Die zweite "Squid Game"-Staffel bringt neue Gesichter unter den Darstellern, neue Mitspieler für Hauptfigur Gi-hun und auch ganz neue Herausforderungen in Form von tödlichen Spielen. (lau/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 16:52 Uhr

Vor dem Start der zweiten "Squid Game"-Staffel Ende Dezember hat der Serienmacher nun neue Details zu Handlung und Figuren enthüllt: Diese Spiele und Mitspieler bietet die Fortsetzung.

Lange dauert es nicht mehr, bis die umjubelte Netflix-Serie "Squid Game" auf die Bildschirme zurückkehrt. Vor dem Start von Staffel zwei am 26. Dezember hat der Emmy-prämierte Serienmacher Hwang Dong-hyuk (53) jetzt neue Details zur Fortsetzung enthüllt. Unter anderem verriet er gegenüber "Deadline", mit welchen Gegnern sich Hauptfigur Gi-hun (Lee Jung-jae, 51) in den tödlichen Kinderspielen messen muss.

"Squid Game" Staffel zwei: Krypto-Influencer und Zocker spielen mit

Der Protagonist, der in der Premiere der Netflix-Serie als Einziger die mörderischen Spiele überleben konnte, kriegt es demnach bei seiner zweiten Teilnahme mit einem ehemaligen Krypto-Influencer zu tun. Myung-gi (Yim Si-Wan, 36) hat für sich selbst und seine Follower Unsummen an Geld verloren. Mit Jun-hee (Jo Yu-Ri, 23) nimmt zudem eine Frau am Spiel teil, die aufgrund von Myung-gis Tipps ihr Investment eingebüßt hat.

Außerdem mit dabei ist der spielsüchtige, hoch verschuldete Yong-sik (Yang Dong-Geun, 45), der herausfindet, dass seine Mutter Geum-ja (Kang Ae-Sim, 61) ebenfalls am Spiel teilnimmt. Die Figur Jung-bae (Lee Seo-Hwan, 51) war indes schon kurz in Staffel eins zu sehen. Sie wettete hier mit Gi-hun auf einer Pferderennbahn.

Daneben sprach "Squid Game"-Macher Hwang darüber, dass er sich neue Spiele für Staffel zwei ausgedacht habe. Ein kurzer Eindruck von einem solchen war vor wenigen Tagen bereits in einem neuen Trailer zur Netflix-Serie zu sehen. Ins Detail geht der Kreative hier zwar nicht weiter, betont aber, dass er "wirklich einfache" Spiele bevorzugt ausgewählt habe.

Der "Squid Game"-Schöpfer sprach zudem ausführlich über seine Inspirationen für die Fortsetzung der düsteren, brutalen Netflix-Serie. "Staffel eins kam während der Pandemie heraus. Das ist jetzt etwa drei oder vier Jahre her. Wenn man sich die Welt und das Umfeld, in dem wir leben, ansieht, denke ich, dass es eine Abwärtsspirale gibt. Es wird nicht besser", so Hwang wörtlich.

Mit den neuen Episoden seiner Netflix-Serie wolle er nun erneut Fragen beim Publikum aufwerfen. Dazu gehören: "Haben wir die Willenskraft und die Stärke, die Welt zu verbessern? Hat die Menschheit das Zeug dazu, den Lauf der Welt zu verändern, und können wir wirklich unsere Gier und unsere Wünsche loslassen, um gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen?"