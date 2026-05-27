Stars Rumer Willis genießt die Zeit mit ihrem Vater

Rumer Willis and Demi Moore - March 2023 - Versace FW23 - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 09:00 Uhr

Rumer Willis hat bei ihrem Vater Bruce Willis eine „Zärtlichkeit“ beobachtet, die sie nach eigenen Angaben noch nie zuvor gesehen hatte.

Die 37-jährige Schauspielerin und Sängerin äußerte sich dazu, als sie emotional darüber sprach, wie sie Zeit mit ihrem Vater Bruce (71) – dem ‚Stirb langsam‘-Darsteller – verbringt, der gegen frontotemporale Demenz kämpft.

Als sie in dem Podcast ‚The Inside Edit‘ der Promi-Stylistin Maeve Reilly über Bruce Willis‘ Gesundheitszustand sprach – und darüber, wie sich ihre Familie seit der Veröffentlichung seiner Diagnose im Jahr 2022 um den „Pulp Fiction“-Star geschart hat –, sagte Rumer: „Ich liebe es, ihn zu besuchen. Ich bin so dankbar, dass ich ein Kind habe, das ihn kennenlernen durfte, denn ich weiß nicht, ob meine Schwestern das auch haben werden.“

Rumer Willis hat mit ihrem ehemaligen Partner Derek Richard Thomas die zweijährige Tochter Louetta Isley Thomas Willis. Der Actionstar hat außerdem mit Ex-Frau Demi Moore die Töchter Scout LaRue Willis (34) und Tallulah Belle Willis (32) sowie mit seiner Frau Emma die Töchter Mabel Ray Willis (14) und Evelyn Penn Willis (12).

Sie sagte auch, dass es sich jetzt anders anfühle, Zeit mit ihrem Vater zu verbringen, verglichen mit früheren Jahren in seinem Leben und seiner Karriere. Sie fügte hinzu: „Ich bin so dankbar, dass ich ihn besuchen kann, auch wenn unsere gemeinsame Zeit jetzt anders ist. Es hat etwas Liebenswertes. Er war immer so ein Macho-Typ, und jetzt hat er einfach so eine – ‚zerbrechlich‘ ist nicht das richtige Wort – aber einfach eine Zärtlichkeit, die ihm vielleicht, weißt du, als Bruce Willis in gewisser Weise nicht erlaubt gewesen wäre.“

Bruce Willis (71) zog sich aus dem Schauspielgeschäft zurück, nachdem bei ihm erstmals Aphasie diagnostiziert worden war. Später bestätigte seine Familie, dass er an einer frontotemporalen Demenz, auch bekannt als FTD, litt.