Stars Rumer Willis lässt sich nach Demenz-Diagnose von Vater Bruce genetisch testen

Rumer Willis - February 2020 - Avalon - Cadillac Oscar Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt, wie die Krankheitsgeschichte ihrer Familie sie dazu veranlasst hat, ihr genetisches Alzheimer-Risiko untersuchen zu lassen.

Rumer Willis hat einen Gentest durchführen lassen, um ihr Risiko für eine Alzheimer-Erkrankung einschätzen zu können.

Nach der Diagnose einer frontotemporalen Demenz bei ihrem Vater Bruce Willis geht die Schauspielerin ihre Gesundheit nun proaktiver an. Die 38-Jährige arbeitet mit dem Gesundheitsunternehmen Function zusammen, das mehr als 160 Labortests, bildgebende Untersuchungen und fachärztliche Untersuchungen anbietet. Rumer erklärte gegenüber dem Magazin ‚People‘, dass die Erfahrungen ihrer Familie mit Demenz und Brustkrebs ihr Interesse an einem sogenannten APOE-Gentest geweckt hätten. Dieser kann Aufschluss über das genetische Risiko einer Person geben, an Alzheimer zu erkranken.

Die älteste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore erklärte: „Es ist manchmal beängstigend, Antworten zu bekommen. Offensichtlich gibt es genetische Faktoren in meiner Familie. Nicht nur Demenz – einige Familienmitglieder hatten Brustkrebs und andere Angehörige hatten ganz unterschiedliche Erkrankungen.“ Informationen könnten jedoch auch eine wichtige Grundlage sein, betonte Rumer. Wenn sich etwa eine erhöhte Veranlagung erkennen lasse, könne man gezielt etwas gegen Entzündungen im Körper unternehmen oder auf die Herzgesundheit achten.

Rumer erklärte außerdem, dass ihr der Zugang zu ihren Testergebnissen Informationen liefere, die sie zu Arztterminen mitnehmen könne. „Es fühlt sich auch einfach wie eine unkomplizierte Möglichkeit an, Informationen mit dem behandelnden Arzt zu teilen und zu sagen: ‚Hey, ich habe diese Daten tatsächlich, du kannst mir also nicht einreden, dass ich mir das, was gerade passiert, nur einbilde'“, berichtete sie.

Bruces Familie gab 2022 bekannt, dass der ‚Stirb langsam‘-Star seine Schauspielkarriere beendet, nachdem bei ihm Aphasie diagnostiziert worden war. 2023 teilte die Familie mit, dass sich sein Zustand verschlechtert habe und bei ihm eine frontotemporale Demenz, kurz FTD, festgestellt worden sei. Rumer berichtete in den vergangenen Monaten über Veränderungen, die sie bei ihrem Vater beobachtet habe. Im Mai erklärte sie im Podcast ‚The Inside Edit‘, Bruce gehe es „im Rahmen dessen, was seine Realität ist“, in Ordnung. Zugleich schilderte sie eine neue „Zärtlichkeit“ in ihrer Beziehung.