Film Whoopi Goldberg übernimmt Rolle in neuer Komödie von Michelle Obama

Whoopi Goldberg - July 2024 - Avalon - WhoopFams Launch Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 14:00 Uhr

Whoopi Goldberg übernimmt eine Rolle in neuer Komödie von Michelle Obama.

Whoopi Goldberg, Jenifer Lewis, Vanessa Williams und Vivica A. Fox haben für eine neue Netflix-Komödie unterschrieben.

Das Quartett wird gemeinsam in ‚Women Like Us‘ zu sehen sein. Regie führt Tasha Smith, das Drehbuch stammt von Ali Kinney. Michelle Obama wird als ausführende Produzentin für Higher Ground tätig sein – die Produktionsfirma, die 2018 von der ehemaligen First Lady und ihrem Ehemann, dem früheren US-Präsidenten Barack Obama, gegründet wurde.

Netflix beschreibt den kommenden Film als Komödie, die von einer kürzlich verwitweten Frau handelt, die von ihren lebenslangen besten Freundinnen und ihrer Schwester in die Hamptons mitgenommen wird: ausgerechnet an dem Wochenende, an dem sie eigentlich ihren 30. Hochzeitstag gefeiert hätte. Die Reise wird zu einer Auseinandersetzung mit Trauer, Ehe und der Schwesternschaft, die sie all die Jahre getragen hat. Gleichzeitig erkennen die Frauen, dass Träume kein Ablaufdatum haben. Mit anderen Worten: Es wird jede Menge emotionales Gepäck mit auf die Reise genommen.

Whoopi Goldberg wird bei den Dreharbeiten jedoch vermutlich nicht auf künstliche Intelligenz (KI) setzen. Die Schauspielerin hatte sich zuletzt gegen die Forderung ausgesprochen, KI stärker anzunehmen, nachdem Kollegin Demi Moore Filmstudios dazu ermutigt hatte, mit dieser Technologie zu arbeiten. Whoopi, die gemeinsam mit Demi Moore in dem von Jerry Zucker inszenierten Fantasy-Liebesfilm ‚Ghost – Nachricht von Sam‘ zu sehen war, sagte in der Talkshow ‚The View‘: „Ich gehe raus und spreche mit Menschen und ich mache Dinge, die ich verstehe. Ich verstehe, wenn etwas Neues kommt – wie ein Auto oder eine Kutsche ohne Pferde. Es ist großartig und es ist nicht großartig. Ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, ich müsse mich darauf einlassen, nur um mit ihr mitzuhalten. Ich brauche das, was ich brauche, und ich werde meinen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Dieser Druck, dass wir uns beeilen müssen? Ich mag es nicht, so gedrängt zu werden, wie ich mich gerade gedrängt fühle, nur weil die Leute wollen, dass wir aufspringen.“

Die Hollywood-Darstellerin plant zwar, sich irgendwann mit KI-Technologie auseinanderzusetzen, möchte aber nicht dazu gedrängt werden. Der Star aus Filmen wie ‚Die Farbe Lila‘ und ‚Sister Act‘ erklärte: „Man hätte mich vor zwei Jahren darauf stoßen sollen, als ihr angefangen habt, euch wirklich damit zu beschäftigen und erkannt habt, dass es etwas ist, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Also werde ich mich zu meiner eigenen Zeit damit beschäftigen. Es ist großartig für uns und es ist nicht großartig für uns. Es ist wie das Internet.“