Demenzkranker Schauspieler Rumer Willis schwärmt über Opa-Qualitäten ihres Vaters Bruce

Schauspielerin Rumer Willis ist sehr stolz auf ihren Vater, den Action-Star Bruce Willis. (tj/spot)

SpotOn News | 30.05.2024, 14:46 Uhr

In Interviews berichtete Rumer Willis in der Vergangenheit offenherzig über ihr Leben mit ihrem an Demenz erkrankten Vater. Nun schwärmte sie davon, wie Bruce Willis im Umgang mit seiner Enkelin Louetta regelrecht aufblüht.

Seit den Achtzigerjahren gilt Bruce Willis ("Stirb langsam", 69) als einer der größten Action-Stars Hollywoods. Im vergangenen Jahr gab seine Familie bekannt, dass der Schauspieler an Demenz erkrankt sei und nie wieder vor der Kamera stehen werde. Seitdem haben sich seine älteren Töchter Rumer (35), Tallulah (30) und Scout Willis (32) in Interviews und den Sozialen Medien immer wieder mit Gesundheits-Updates und emotionalen Botschaften zu ihrem Vater geäußert. In der US-TV-Sendung "Today" gab die älteste Tochter Rumer nun zur Abwechslung fast ausschließlich positive Einblicke in ihr Familienleben mit dem kranken Vater.

Rumer über Opa-Rolle ihres Vaters: "Er macht das so gut"

Dort schilderte die Schauspielerin, wie sehr es ihr Herz erwärme, ihren Vater Bruce in seiner neuen Rolle als Action-Großvater zu erleben, die er seit der Geburt ihrer Tochter Louetta (1) im April 2023 innehat. Dort berichtete sie: "Er macht das so gut. Ich habe ihn tatsächlich kurz vor meiner Ankunft in New York noch gesehen. Lou fängt gerade an, ein bisschen zu laufen. Sie ging zu ihm rüber und es war so süß, das mit anzusehen."

Ihn trotz seiner Krankheit so fröhlich zu erleben, lasse bei ihr viele Kindheitserinnerungen wieder hochkommen. Ihr Vater sei ein waschechter "Mädchen-Papa" und genieße die Zeit mit seiner kleinen Enkelin sehr. Aus ihrer Sicht sei das Großelterndasein eine der besten Lebensphasen überhaupt. "Sie haben all die Liebe und Freude, ohne irgendeine Verantwortung zu haben", so Rumer Willis. "Sie können sie einfach verwöhnen."

Action-Star ist Vater von fünf Töchtern

Neben seiner Enkelin Louetta halten Bruce Willis derzeit auch noch seine beiden jüngsten Töchter Mabel (12) und Evelyn (10) auf Trab, die er mit seiner Ehefrau Emma Heming-Willis (45) teilt. Zuvor war er von 1987 bis 2000 mit seiner Schauspielkollegin Demi Moore (61) verheiratet.