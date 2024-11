Stars Russell Brand: Wird er jetzt angeklagt?

Russell Brand - SiriusXM - October 4, 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2024, 12:30 Uhr

Die Polizei hat die Staatsanwaltschaft gebeten, eine Anklage gegen Russell Brand zu erwägen.

Der in Ungnade gefallene Komiker wurde dreimal von der Polizei befragt, seit eine gemeinsame Untersuchung der ‚Sunday Times‘, der ‚Times‘ und von ‚Dispatches‘ im September 2023 mehrere Vorwürfe des emotionalen und sexuellen Missbrauchs, einschließlich Vergewaltigung, gegen den ‚Forgetting Sarah Marshall‘-Star aufdeckt. Jetzt wurde eine Akte mit Beweisen an den Crown Prosecution Service (CPS) geschickt, um zu sehen, ob die Vorwürfe weiterverfolgt werden.

Die Metropolitan Police bestätigte, dass sie nach den ursprünglichen Ermittlungen eine Reihe von Berichten über Sexualdelikte von Frauen erhalten habe. Sie fügten hinzu: „Ein Mann in seinen 40ern wurde bei drei verschiedenen Gelegenheiten von Beamten unter Vorsicht befragt. Eine Akte mit Beweisen wurde nun an den Crown Prosecution Service (CPS) zur Prüfung übergeben.“ Der CPS bestätigte, dass ihm eine Akte übergeben wurde, um Anklagen im Zusammenhang mit Vorwürfen früherer Sexualdelikte zu prüfen. Detective Superintendent Andy Furphy, dessen Team die Ermittlungen leitet, sagte: „Wir haben ein Team von engagierten Beamten, die den Frauen, die sich gemeldet haben, fachliche Unterstützung bieten. Wir verpflichten uns, Sexualdelikte zu untersuchen, egal wie lange sie angeblich zurückliegen.“

Russell, der mit seiner Frau Laura Gallacher drei Kinder hat und von 2010 bis 2012 mit Katy Perry verheiratet war, sagte zuvor, es sei „sehr, sehr schmerzhaft“, wegen etwas angeklagt zu werden, was er „für die entsetzlichsten Verbrechen hält“. Er beharrte darauf, dass die Anschuldigungen unwahr seien. Er sagte zu Tucker Carlson in der X-Show des umstrittenen Moderators: „Natürlich bestreite ich alle Anschuldigungen dieser Art, die erhoben wurden, und was ich gesehen habe, ist die Bedeutung der Familie und die Bedeutung von Überzeugungen, die darüber hinausgehen. Ich weise die Vorwürfe auf das Schärfste zurück.“