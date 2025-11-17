Stars Russell Tovey veränderte sein Leben mit ‚Geek‘-Geständnis

Russell Tovey - January 2020 - Photoshot - Artios Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 14:00 Uhr

Russell Toveys Leben hat sich verändert, als er „sich als Geek geoutet“ hat.

Der ‚Feud: Capote vs the Swans‘-Schauspieler outete sich mit 18 als schwul und erlebte danach eine erneute Form des Aufbruchs, als er offener über seine Hobbys sprach – etwa das Sammeln von Steinen und Mineralien und die Nutzung eines Metalldetektors.

„Mein Leben hat sich verändert, als ich mich geoutet habe, aber mein Leben hat sich auch verändert, als ich mich als Geek und Nerd geoutet habe“, sagte er der Zeitung ‚The Guardian‘. „Alles, die ganze Welt, das ganze Universum, stand mir offen.“ Über seine ungewöhnlichen Hobbys sagte er: „Ich habe mich für all das interessiert – aber hätte ich es jemandem erzählt?“

Russell machte in jungen Jahren eine Therapie, um mit seinen Gefühlen in Bezug auf seine Sexualität klarzukommen, und ist dankbar, dass Serien wie ‚Heartstopper‘ einer neuen Generation von LGBTQ+-Jugendlichen Hoffnung geben. Er sagte: „Sie denken nicht an den Tod, wenn sie jemanden treffen und mit ihm ins Bett gehen. Das kommt ihnen einfach nicht in den Sinn, und das erscheint mir so gesund. Ich war so lange, über so viele Jahre, damit völlig durcheinander.“ Auf die Frage, ob er eine Therapie gemacht habe, antwortete er: „Ja. Ja, ja, ja. Ich finde, jeder sollte eine Therapie machen, wenn er die Schule verlässt.“

Der 44-jährige Schauspieler trennte sich 2023 von seinem Verlobten Steve Brockman, hofft aber weiterhin, eines Tages eine Familie zu gründen. Er sagte: „Ein Baby ist immer noch eine Option irgendwann. Im Moment sind es nur Rocky [sein Hund] und ich.“