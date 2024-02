Stars Ryan Gosling: Ken bei den Oscars

Mark Ronson and Ryan Gosling at Variety Hitmakers event for Sony Audio - Getty - December 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2024, 10:15 Uhr

Der Schauspieler wird seinen ‚Barbie‘-Song ‚I’m Just Ken‘ bei den diesjährigen Academy Awards zum Besten geben.

Ryan Gosling wird ‚I’m Just Ken‘ bei den Oscars performen.

Wie unter anderem ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, soll der ‚Barbie‘-Darsteller seinen Hitsong aus dem Film live bei den diesjährigen Academy Awards zum Besten geben. Zuvor hatte Starproduzent Mark Ronson erklärt, dass er das Lied bei dem prestigeträchtigen Event nur aufführen werde, sofern Gosling ebenfalls am Auftritt teilnehme. Ein Insider verriet jetzt, dass der 43-jährige Schauspieler einem gemeinsamen Auftritt vor kurzem zugestimmt habe. ‚I’m Just Ken‘ könnte bei der Preisverleihung am 10. März die Trophäe als bester Song mit nach Hause nehmen. Insgesamt ist ‚Barbie‘ für acht Oscars nominiert.

Goslings angeblicher Zusage war ein Interview mit Ronson auf dem roten Teppich der Grammy Awards vorausgegangen. Gegenüber ‚Variety‘ antwortete der Brite damals auf die Frage, ob er mit seinem Kollegen bei den Oscars singen werde: „Das wäre großartig. Hat er euch zugesagt? Das will ich wissen… es ist mein Traum! Das ist mein Traum.“ Ronson erklärte weiter, dass er ausschließlich mit Gosling als Ken bei dem Event auf der Bühne stehen wolle. „Wenn Ryan es nicht macht, dann machen wir es alle nicht“, stellte der Musiker klar. Angesprochen auf einen möglichen Oscar-Auftritt sagte Gosling einige Zeit später im Gespräch mit ‚W Magazine‘: „Naja, ich bin nicht eingeladen worden. Und ich habe bisher noch nicht darüber nachgedacht, aber jetzt werde ich an nichts anderes mehr denken.“