Stars Sabine Lisicki: So kompliziert war ihre Schwangerschaft

Bang Showbiz | 15.12.2025, 14:00 Uhr

Sabine Lisicki spricht über ihre komplizierte Schwangerschaft.

Sabine Lisicki spricht offen über die Herausforderungen, die ihre erste Schwangerschaft und das darauffolgende erste Jahr mit Tochter Bella mit sich gebracht haben.

In einem ausführlichen Interview mit der Zeitschrift ‚Bunte‘ schildert die 36-jährige Sportlerin und eine der erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen der letzten Jahre eindrucksvoll, wie sehr sie die körperlichen und emotionalen Anforderungen unterschätzt hatte – trotz ihrer Erfahrung als Spitzensportlerin. Lisicki, die im September 2024 ihre Tochter Bella zur Welt brachte, hatte sich zunächst erhofft, kurz nach der Schwangerschaft wieder auf dem Platz stehen zu können. „Ich war mir sicher, dass ich neun bis zwölf Monate nach der Entbindung wieder Turniere spielen kann“, sagte sie im Gespräch und betonte, wie sehr diese Erwartung eine Umstellung für sie war – auch gedanklich. „Jede Frau hat eine andere Reise und das fängt schon bei der Schwangerschaft an“, erklärte sie weiter.

Die Realität sah für Lisicki kompliziert aus: „Ich hatte keine leichte Schwangerschaft“, erklärte die ehemalige Wimbledon-Finalistin und sprach ehrlich über die körperlichen Erschöpfungen und den Energieaufwand, den Stillen mit sich gebracht habe: „Ich hätte mir nie vorgestellt, wie viel Energie dem Körper genommen wird, wenn man stillt. Ich habe ein Jahr voll gestillt und ziehe meinen Hut vor jeder Mama, die das durchzieht… Auch die harten Nächte.“

Als Profisportlerin ist Lisicki es gewohnt, auf ihren Körper zu hören, doch die Veränderungen durch Schwangerschaft, Geburt und das anschließende Stillen hätten selbst sie überrascht: „Die Hormonumstellung in den ersten drei Tagen nach der Geburt, sowie postnatal und wenn man abstillt … das war mir nicht bewusst.“ Sie betonte, dass diese Erfahrungen Teil des Mutterdaseins sind und deshalb akzeptiert werden sollten: „Man muss dem Körper den Raum geben.“ Für Lisicki ist klar: Jede Schwangerschaft ist einzigartig und sollte entsprechend gewürdigt werden. „Wir kreieren ein Wunder, wir tragen 40 Wochen lang ein Kind aus… der Weg danach dauert einfach und das ist vollkommen in Ordnung“, sagte sie mit Nachdruck. Trotz aller Strapazen betonte sie, wie bereichernd die Mutterrolle für sie ist. Das Lachen ihrer Tochter und der Ausdruck von Liebe machten die Anstrengungen lohnenswert – selbst nach nur wenigen Stunden Schlaf am Morgen: „Das Kind anlächeln zu sehen … das ist das Schönste.“