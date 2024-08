Stars Sabrina Carpenter: Sie hat Probleme mit der Liebe

Sabrina Carpenter - Variety's 2024 Power Of Young Hollywood - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2024, 08:00 Uhr

Sabrina Carpenter verliebt sich nicht mehr so leicht wie früher.

Die 25-jährige Sängerin, die zuletzt in einer On/Off-Beziehung mit dem ‚Saltburn‘-Schauspieler Barry Keoghan (31) war, gab zu, dass sie mit zunehmendem Alter immer vorsichtiger werde, was die Liebe angeht.

Auf die Frage von Moderatorin Amelia Dimoldenberg bei ‚Chicken Shop Date‘, ob es ihr leicht falle, sich zu verlieben, antwortete die Sängerin und Schauspielerin: „So eine großartige Frage, die mir in diesem Hühnerladen gestellt wird. Als ich jünger war, habe ich mich sehr leicht verliebt. Jetzt verliebe ich mich eher – ich möchte nicht, dass das traurig klingt – aber ich verliebe mich eher mit etwas mehr Wissen.“ Amelia merket an, dass Sabrina heute auch mehr Erfahrung habe, und Sabrina antwortete: „Na ja, das sagt man.“ Sabrina war zuvor mit Bradley Steven Perry, Griffin Gluck, Joshua Bassett, Shawn Mendes und David Dobrik zusammen. Ihr neuestes Album ‚Short n‘ Sweet‘ handelt von ihren kürzesten Romanzen, die sie „am meisten beeinflusst“ haben, aber der Star hat darauf bestanden, nicht mehr die gleiche Person zu sein, die diese Songs schrieb. Sabrina erzählte Zane Lowe auf Apple Music 1: „Ich habe es aus mehreren Gründen ‚Short n‘ Sweet‘ genannt. Ich habe über einige dieser Beziehungen nachgedacht und darüber, dass einige von ihnen die kürzesten waren, die ich je hatte, und sie haben mich am meisten beeinflusst. Ich denke darüber nach, wie ich auf Situationen reagiere, und manchmal ist es sehr schön und manchmal nicht sehr schön. Und nochmal, die Sache mit Alben, Projekten, dem Schreiben von Songs, es sind alles Momente. Für andere Leute ist es schwieriger zu verstehen, wenn sie etwas hören, das sie vielleicht durch Jahre, hoffentlich viele Jahre führen wird, dass ich nicht mehr die gleiche Person bin, die ich war, als ich das geschrieben habe.“