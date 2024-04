Beauty & Fashion Sabrina Carpenter über ihren Stil

Sabrina Carpenter - Grammys Universal After Party 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2024, 16:00 Uhr

Sabrina Carpenter scherzte darüber, dass sie sich immer so kleidet, als würde sie „gleich ihrem Ex über den Weg laufen“.

Die 24-jährige Sängerin, die sich Skims als neueste Botschafterin von Kim Kardashians Marke angeschlossen hat, sprach darüber, dass ihr beim Thema Stil insbesondere ein Ratschlag am Herzen liege.

Carpenter verriet in einem interview gegenüber dem ‚W Magazine‘: „Ich erinnere mich an etwas, das einmal jemand zu mir gesagt hat, das war so etwas wie: ‚Süße, du solltest das Haus immer so verlassen, als würdest du gleich deinem Ex über den Weg laufen.‘ Und ich habe diesen Ratschlag von diesem Tag an befolgt.“ Und wenn es um ihr Stilgefühl geht, lässt sich die Künstlerin von Stars wie Brigitte Bardot, Jane Birkin und „sogar der jungen Dolly [Parton]“ inspirieren. „Viele der Dinge, die sie getragen haben, ähneln denen, die ich jetzt gerne trage. Natürlich nehme ich dabei auch viel von meiner Mutter mit, als sie jünger war. Sie trug früher diese süßen kleinen Sets, und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich ein echtes Set-Girl bin. Inspiration finde ich überall. Es ist schon eine Minute lang her, dass ich Rihanna in einem Interview namentlich erwähnte, weil ich mir gesagt habe, dass ich es langsamer angehen muss, aber Rihanna ist auch immer eine meiner wichtigsten Stilikonen“, sagte Sabrina. Allerdings beharrte die Sängerin auch darauf, dass sie ihren Stil nicht gerne in strikte Schubladen packen möchte.