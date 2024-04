Es ist ein Mädchen Sänger Peter André ist erneut Vater geworden

SpotOn News | 04.04.2024, 08:14 Uhr

Peter André und seine Frau Emily sind erneut Eltern geworden. Mit einem Schnappschuss auf Instagram feierte der stolze Papa die Ankunft des dritten gemeinsamen Kindes. Insgesamt ist der Brite nun fünffacher Vater.

Der britische Sänger Peter André (51) und seine Frau Emily (34) haben erneut Nachwuchs bekommen. Auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte Peter André jetzt zwei Schnappschüsse, die ihn und seine Liebste mit dem neuen Baby zeigen. Dazu schreibt er: "Nur wenige Minuten alt… Wir fühlen uns im Moment überwältigt."

Baby Nummer drei ist ein Mädchen

Das Paar begrüßt ein gesundes Mädchen in der Familie. "Wir sind so glücklich, unser wunderschönes Mädchen in der Familie willkommen zu heißen", kommentiert der Sänger liebevoll die Bilder. Das Neugeborene wog 3,26 Kilogramm und ist "zum Glück sehr gesund", so die stolzen Eltern.

Die Familie begrüßt den Neuzuwachs

Auch wenn sie sich noch nicht auf einen Namen für ihre Tochter geeinigt haben, schwelgen sie in Liebe und Freude über den neuen Familienzuwachs: "Ich könnte nicht glücklicher sein", sagte Peter André kurz nach der Geburt im Interview mit dem britischen "Mirror". Emily und dem Baby gehe es gut.

Auch die Geschwister des Neugeborenen seien schon ganz verzaubert von ihrer kleinen Schwester, berichtet André weiter. Mit Tochter Amelia (10) und Sohn Theo (7) sind Emily und Peter nun Eltern von insgesamt drei gemeinsamen Kindern. Außerdem ist André noch Vater von Sohn Junior (18) und Tochter Princess (16). Er hat damit insgesamt fünf Kinder.