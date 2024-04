"Mein Seelenverwandter" Salma Hayek feiert 15. Hochzeitstag mit François-Henri Pinault

Salma Hayek und François-Henri Pinault gaben sich 2009 das Jawort. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.04.2024, 00:30 Uhr

Zum 15. Hochzeitstag mit François-Henri Pinault teilt Salma Hayek bewegende Worte und intime Fotos. Sie sei glücklich, ihren "Seelenverwandten" gefunden zu haben.

Salma Hayek (57) feiert den 15. Hochzeitstag mit ihren "Seelenverwandten", François-Henri Pinault (61). Am Donnerstag (25. April) teilte die Schauspielerin drei Schnappschüsse vom Tag der Trauung bei Instagram und widmete ihrem Ehemann süße Worte.

"Es gibt keine Worte, die den Segen erklären, deinen Seelenverwandten zu finden", schreibt Hayek zu den Fotos. "Für alle, die ihn gefunden haben, seht es niemals als selbstverständlich an. Für alle, die ihn noch nicht gefunden haben, gebt niemals auf." Ihr Hochzeitstag sei "einer der besten Tage meines Lebens" gewesen, fügt die 57-Jährige hinzu.

Das erste Foto ist eine Nahaufnahme von Salma Hayek in ihrem Brautkleid, ein zweites Foto zeigt ihr Hochzeitskleid an einer Kleiderstange hängend und das dritte Foto den Moment, in dem Pinault ihr in der Kirche den Ring an den Finger steckt.

Gemeinsame Tochter kam 2007 zur Welt

Die gebürtige Mexikanerin und der französische Milliardär machten ihre Verlobung sowie Hayeks Schwangerschaft im März 2007 öffentlich. Im sechs Monate später wurde ihre gemeinsame Tochter Valentina (17) geboren. Eine erste Hochzeit fand am Valentinstag 2009 in Paris statt, am 25. April desselben Jahres erneuerten sie ihr Ehegelübde in Venedig.

François-Henri Pinault hat aus einer früheren Ehe zwei weitere Kinder (*1998 und *2001) und teilt zudem einen Sohn (*2006) mit Supermodel Linda Evangelista (58).