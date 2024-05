Stars Sam Raimi: Trennung nach 30 Jahren Ehe

Patrick Sam Raimi - Dr Strange In The Multiverse Of Madness – World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2024, 16:00 Uhr

Sam Raimi und seine Frau sollen sich scheiden lassen.

Die Ehefrau des ‘Spider-Man’-Regisseurs, Gillian Greene, mit der er fünf erwachsene Kinder hat, hat nach mehr als 30 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht und sich auf unüberbrückbare Differenzen berufen.

Laut Dokumenten, die TMZ vorliegen, hat die 56-jährige Produzentin angedeutet, dass sie Ehegattenunterhalt fordert und möchte, dass der 64-jährige Filmemacher ihre Anwaltskosten bezahlt. Das ehemalige Paar muss sich nun überlegen, wie es sein Eigentum und andere Vermögenswerte aufteilt. Ein Ehevertrag wird in der Petition nicht erwähnt.

Letzten Monat spielte Sam Gerüchte herunter, dass er zurückkehren könnte, um bei einem vierten ‚Spider-Man‘-Film Regie zu führen, nachdem er zuvor die Trilogie aus den 2000er Jahren mit Tobey Maguire in der Hauptrolle geleitet hatte. Im Gespräch mit CBR sagte Sam: „Ich habe das gelesen, aber ich arbeite noch nicht wirklich daran. Ich meine, Marvel und Columbia sind so erfolgreich mit den aktuellen ‚Spider-Man‘-Filmen und dem Weg dorthin, und ich weiß nicht, ob sie zu mir zurückkehren und sagen werden: ‚Nun, Leute, wir können auch diese Geschichte erzählen!’ Ich bin mir nicht sicher, aber ich liebe alle neuen ‚Spider-Man‘-Filme. Ich habe ‚Spider-Man: No Way Home‘ geliebt. Es war wirklich superstark, Tobey darin wiederzusehen.“