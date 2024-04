Film Sam Taylor-Johnson: Keine Amy Winehouse-Imitatorin für ‚Back to Black‘

Sam Taylor-Johnson - December 2019 - Avalon - A Million Little Pieces Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2024, 18:00 Uhr

Sam Taylor-Johnson verriet, dass sie keine Imitatorin für die Rolle der Amy Winehouse in ‚Back to Black‘ besetzen wollte.

Die 57-jährige Regisseurin inszeniert das neue Biopic über die verstorbene Sängerin und hat sich für die Besetzung der Hauptrolle für Marisa Abela entschieden, weil sie nicht versuchte, Amy bei ihrem Vorsprechen nachzuahmen.

Taylor-Johnson erklärte in einem Gespräch gegenüber der BBC: „Es gab viele brillante Imitatoren und Leute, die wie sie aussahen oder so wie sie klangen. Aber Marisa trat als sie selbst auf, sie war die Einzige im Vorsprechen, die nicht probierte, in irgendeiner Weise so wie sie auszusehen. Mithilfe von Ohrringen, Eyeliner oder so etwas.“ Die ‚Nowhere Boy‘-Filmemacherin verkündete, dass sie sich vor den Dreharbeiten mit Amys Ex-Ehemann Blake Fielder-Civil (dargestellt von Jack O’Connell) treffen wollte. Sam verriet: „Wir mussten verstehen, warum Amy sich in ihn verliebte, also ging es uns nicht darum, einen eindimensionalen Bösewicht zu kreieren. Wir mussten uns in ihn verlieben, um zu verstehen, warum sie eines der großartigsten Alben über ihre Liebe schrieb. In Bezug auf Blake war es nicht meine Aufgabe, über jemanden zu urteilen, der offensichtlich süchtig war, und über die beiden, die diese intensive, wenn auch giftige Liebesbeziehung hatten.“ Sam und Marisa hoffen, dass der Film zeigt, was für eine talentierte Künstlerin die ‚Rehab‘-Hitmacherin war.