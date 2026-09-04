Film Sandra Bullock gibt Update zu ‚Zauberhafte Schwestern 3‘

Sandra Bullock and Nicole Kidman at Practical Magic 2 premiere - Getty - August 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 11:00 Uhr

Sandra Bullock gibt Update zu 'Zauberhafte Schwestern 3'.

Sandra Bullock hat sich dazu geäußert, ob Fans auf einen dritten Teil der beliebten ‚Zauberhafte Schwestern‘-Reihe hoffen dürfen.

Die ‚Speed‘-Darstellerin steht für ‚Zauberhafte Schwestern 2‘ erneut gemeinsam mit Nicole Kidman vor der Kamera. Die beiden Hollywoodstars schlüpfen wieder in ihre Rollen als Hexenschwestern Sally und Gillian Owens. Der zweite Teil knüpft an den Fantasy-Klassiker von 1998 an. Neu zum Cast gehören unter anderem Joey King und Maisie Williams. Sie spielen Sandra Bullocks Film-Töchter Kylie und Antonia Owens, die im ersten Teil von Evan Rachel Wood und Alexandra Artrip verkörpert wurden.

Ob es nach dem zweiten Film weitergeht, scheint dabei vor allem vom Erfolg des Sequels abzuhängen. Gegenüber dem Magazin ‚Vanity Fair‘ erklärte Bullock: „Wir werden einen dritten Teil machen, wenn dieser hier erfolgreich ist – und dann werden wir den Staffelstab an die Mädchen weitergeben.“

Damit deutet die Schauspielerin an, dass sie und Kidman bei einem möglichen dritten Film möglicherweise etwas kürzertreten und die jüngeren Darstellerinnen stärker in den Mittelpunkt rücken könnten.

Für Joey King und Maisie Williams war die Teilnahme an ‚Zauberhafte Schwestern 2‘ allerdings zunächst mit einer gewissen Nervosität verbunden. Beide Schauspielerinnen erklärten, dass sie eine „massive Verantwortung“ empfunden hätten, als sie Teil der Fortsetzung wurden. Gegenüber dem Magazin ‚People‘ erklärte King, die große Verbundenheit mit dem Originalfilm habe den Druck noch verstärkt: „Wenn man etwas so sehr liebt, wie wir ‚Practical Magic‘ bereits lieben, ist es eine enorme Verantwortung, Teil des Teams zu werden und dem Film gerecht werden zu wollen.“