Stars Nicole Kidman feiert auf Ibiza inkognito durch die Nacht

Nicole Kidman - Paramount's "Lioness" Season 3 Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 10:00 Uhr

Nicole Kidman feiert auf Ibiza inkognito durch die Nacht.

Nicole Kidman geht auf der spanischen Partyinsel Ibiza offenbar gerne unerkannt feiern.

Die 59-jährige Hollywood-Schauspielerin hat verraten, wie sie ihre freie Zeit verbringt. Neben Dinner-Abenden und dem Brettspiel Scrabble gehören für sie auch Raves zum Urlaubsprogramm. Ihr Trick: Sie setzt eine „kleine dunkle Perücke“ auf und kann so tanzen, ohne erkannt zu werden. Auf die Frage, wie sie ihre Ferien verbringe, sagte Kidman der ‚Vogue‘: „Entweder ist es eine kleine Dinnerparty oder ein Rave. Entweder spiele ich Scrabble oder ich bin unterwegs. So einfach ist das … Abendessen um 22.30 Uhr, Club um 1 Uhr. Ich setze eine Brille auf. Manchmal trage ich eine Perücke, um mich zu verstecken, eine kleine dunkle Perücke, und dann kann ich einfach tanzen. Solange ich von Menschen umgeben bin – ich nehme Leute mit –, ist alles gut. Ich brauche das.“

Auch Popstar Charli XCX kam in dem Gespräch zu Wort. Sie erzählte, wie überrascht sie gewesen sei, als sie bemerkte, dass Kidman während ihrer ‚Brat‘-Tour bei einem ihrer Konzerte in New York im Publikum saß. „Sie kam zu meiner Show in New York, als ich auf der ‚Brat‘-Tour war. Ich konnte nicht glauben, dass sie da war. Nicole Kidman ist bei meiner Show … was zum Teufel?“, erinnerte sich die Sängerin.

In dem Interview sprach Kidman außerdem über das Ende ihrer Beziehung mit Musiker Keith Urban im vergangenen Jahr. Nach ihrer zweiten Scheidung habe sie sich zeitweise „sehr verängstigt und zutiefst verletzlich“ gefühlt. Schließlich müsse sie sich damit auseinandersetzen, dass ihre einstigen Vorstellungen von der Zukunft nicht mehr Realität seien. Gegenüber der ‚Vogue‘ erklärte sie: „Gleichzeitig denke ich: ‚Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte eine andere Vorstellung davon, wie mein Leben aussehen würde, aber jetzt ist es eben so.‘ Man schmiedet all diese Pläne und hat Vorstellungen davon, wie alles sein wird – und dann ist es … nicht so. Man muss sich anpassen. Man muss sich darauf einstellen. Die Zukunft ist für mich im Moment völlig unbekannt. Seltsam.“

Die Schauspielerin habe eine Phase erlebt, in der sie sich besonders verletzlich gefühlt habe. „Es gab einen Punkt, an dem ich große Angst hatte und mich zutiefst verletzlich fühlte“, sagte sie. Zugleich habe sie sich entscheiden müssen, wie sie mit der Situation umgehen wolle: „Ich kann mich dem wirklich nicht stellen und mich einfach zurückziehen, oder ich kann mit enorm viel Hoffnung nach vorne gehen.“