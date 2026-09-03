Film Evan Rachel Wood: ‚Niemand‘ von ‚Practical Magic‘ kontaktierte sie wegen Neubesetzung

Evan Rachel Wood - September 2022 - Avalon - Toronto International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin wirkte im Originalfilm von 1998 mit, wurde an der Fortsetzung jedoch nicht beteiligt.

Evan Rachel Wood hat erklärt, dass sich „niemand“ aus dem Team von ‚Practical Magic‘ bei ihr gemeldet habe, nachdem ihre Rolle für die Fortsetzung neu besetzt wurde.

Die 38-Jährige spielte Kylie, die Tochter von Sandra Bullocks Figur Sally Owens, in dem Kultfilm ‚Zauberhafte Schwestern‘ (Originaltitel: ‚Practical Magic‘) aus dem Jahr 1998. Für die neue Fantasy-Fortsetzung ‚Practical Magic 2‘ entschieden sich die Produzenten jedoch für eine andere Besetzung: Joey King übernimmt die Rolle. In ihrer Instagram-Story schrieb Wood: „Ich habe es wirklich zu schätzen gewusst, dass Joey King sich bei mir gemeldet hat, denn niemand, der am Originalfilm beteiligt war, hat das getan. Sie ist eine ganz Liebe.“

King erzählte diese Woche gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, dass sie ein „wunderschönes“ Gespräch mit Wood darüber geführt habe, in ihre Fußstapfen zu treten. „Ich war einfach sehr dankbar für die Unterstützung, die sie mir und dem Rest der Besetzung entgegengebracht hat“, berichtete sie. „Sie ist so talentiert und wunderschön und sie hat diese Rolle als junges Mädchen zu etwas ganz Besonderem gemacht. Ich bin sehr dankbar, Kylie in diesem Alter spielen zu dürfen, aber ich liebe Evan sehr und bin unglaublich dankbar für ihre lieben Worte und den Austausch zwischen uns.“

In dem Film schlüpfen Sandra Bullock und Nicole Kidman erneut in ihre Rollen als Hexenschwestern Sally und Gillian Owens. Neben Woods Rolle wurde auch Alexandra Artrip neu besetzt, die im Original Kylies Schwester Antonia spielte. In der Fortsetzung übernimmt ‚Game of Thrones‘-Star Maisie Williams die Rolle. Regisseurin Susanne Bier betonte unterdessen, dass die Entscheidung, die Figuren neu zu besetzen, nichts „Persönliches“ gewesen sei. „Die Kinder in der Geschichte sind gerade mit dem College fertig, deshalb stellte sich die Frage eigentlich nicht. Wir mussten die Rollen neu besetzen“, erklärte sie gegenüber ‚Variety‘.

Bereits Anfang dieses Sommers hatte Wood erklärt, dass sie „traurig“ darüber sei, nicht für die Fortsetzung angefragt worden zu sein. Sie habe als Kind „so viel Zeit“ mit der Besetzung verbracht und glaube, dass sie und Artrip viel zur Fortsetzung hätten beitragen können. „Die Chance zu verpassen, diese Besetzung anzusehen und dieses Haus als Erwachsene wiederzusehen und die Geschichte in unseren Augen zu erkennen – etwas, das man nicht künstlich erzeugen kann“, sagte die ‚Westworld‘-Darstellerin gegenüber ‚Entertainment Tonight‘. „Ich bin traurig, dass es das nicht geben wird, vor allem für die Fans.“