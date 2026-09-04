Stars Sandra Bullock verrät, wofür sie ihre Millionen aus Hollywood ausgegeben hat

Sandra Bullock - U.S. Premiere Of Warner Bros. Pictures "Practical Magic 2" - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 10:00 Uhr

Sandra Bullock verrät, wofür sie ihre Millionen aus Hollywood ausgegeben hat.

Sandra Bullock hat einen Einblick darin gegeben, wie sie mit dem Vermögen umgegangen ist, das sie sich im Laufe ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere aufgebaut hat.

Die 61-Jährige setzte dabei früh auf eine Strategie, die ihr auch dann finanzielle Sicherheit geben sollte, wenn ihre Zeit vor der Kamera eines Tages vorbei sein würde. Bullock, die mit dem Action-Thriller ‚Speed‘ in den 1990er-Jahren ihren großen Durchbruch feierte, war offenbar schon früh davon überzeugt, dass ihre Schauspielkarriere nicht ewig dauern würde. Sie rechnete sogar damit, spätestens mit 35 oder 40 Jahren keine Rollen mehr zu bekommen. Deshalb investierte sie ihre Einnahmen aus Hollywood nicht einfach, sondern steckte jeden verdienten Dollar in Immobilien. „Ich dachte: Ich werde nicht über 35 oder 40 hinaus hier sein. Deshalb habe ich jeden Cent, den ich verdient habe, in die Renovierung von Immobilien gesteckt und sie anschließend vermietet“, erklärte Bullock dem Magazin ‚Vanity Fair‘.

Parallel zu ihrer Schauspielkarriere baute sich Bullock ein zweites Standbein als Produzentin auf. Dadurch wollte sie sicherstellen, dass sie weiterhin an Filmprojekten arbeiten konnte, selbst wenn irgendwann keine lukrativen Schauspielangebote mehr kommen sollten. Gleichzeitig ging es ihr darum, bei der Entstehung von Filmen mehr Einfluss zu haben. „Ich wollte die Kontrolle über die Geschichte und das Produkt haben“, sagte die Oscar-Preisträgerin. Sie habe sich mit der klassischen Rollenverteilung am Filmset zunehmend unwohl gefühlt. Schauspieler würden häufig in ihren Trailern sitzen und erst herauskommen, wenn es Zeit für den nächsten Take sei. Das habe nicht mehr ihren Vorstellungen entsprochen.

Eine wichtige Mentorin auf ihrem Weg zur Produzentin war Lynda Obst, die den Film ‚Hope Floats‘ produzierte. Bullock zufolge vermittelte Obst ihr wertvolles Wissen über die Filmbranche und die finanziellen Hintergründe einer Produktion. „Ich habe ihr gesagt, dass ich es liebe, bei der Produktion und Entwicklung hinter der Kamera zu sein, sogar mehr, als vor der Kamera zu stehen. Und diese Frau hat ihr ganzes Wissen mit mir geteilt und mir erklärt, was alles kostet“, erinnerte sich Bullock. Nun steht die Schauspielerin wieder stärker im Rampenlicht. Mit ‚Zauberhafte Schwestern 2‘ kehrt sie an der Seite von Nicole Kidman auf die Leinwand zurück.