Film Sandra Bullock und Nicole Kidman: Rückkehr für ‚Zauberhafte Schwestern 2‘?

Sandra Bullock at The Lost City premiere - Getty - March 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2024, 12:00 Uhr

Sandra Bullock und Nicole Kidman sollen in Gesprächen über ihre Rückkehr zu ‚Zauberhafte Schwestern 2‘ sein.

Warner Bros. bestätigte, dass eine Fortsetzung des Originalfilms aus dem Jahr 1998, in dem Kidman und Bullock als zwei Hexenschwestern mitspielten, in Arbeit sei und „bald“ erscheint.

In einem Posting auf dem Warner Bros. X-Account wurde verkündet: „Es ist offiziell! ‚Zauberhafte Schwestern 2‘ befindet sich in der Entwicklung und erscheint bald.” Berichten von ‚Variety‘ zufolge verhandeln Bullock und Kidman über ihre Rückkehr für das Sequel, in dem sie ihre jeweiligen Rollen der Sally und Gillian Owens erneut aufnehmen könnten. Der Originalfilm beruht auf Alice Hoffmans gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1995. Die Geschichte handelt von den Owens-Schwestern, die von ihren exzentrischen Tanten aufgezogen werden. Sie versuchen, einen Fluch zu brechen, der jeden Mann, der eine Frau aus ihrer Familie liebt, tötet. Bullock und Kidman werden die Fortsetzung voraussichtlich produzieren, neben Denise Di Novi, die den ersten Film produziert hatte, wobei Akiva Goldsman das Drehbuch schreiben wird. Im Jahr 2019 gab es Gespräche über eine Prequel-Fernsehserie zu ‚Practical Magic‘, die auf Hoffmans Buch ‚Rules of Magic‘ basiert, jedoch nie zustande kam. Im Originalfilm von 1998 waren zudem Stockard Stockard Channing, Evan Rachel Wood und Dianne Wiest zu sehen gewesen.