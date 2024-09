Stars Saoirse Ronan: Neue Rolle führt ihr Alkoholkonsum vor Augen

Saoirse Ronan Critics Choice Awards January 2020 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 10:00 Uhr

Saoirse Ronans neue Rolle hat ihr ihren Alkoholkonsum bewusst gemacht.

Die 30-jährige Schauspielerin spielt die Rolle der Rona in ihrem neuesten Film ‚The Outrun‘, einer Adaption von Amy Liptrots gleichnamigen Memoiren aus dem Jahr 2016 über die Genesung der Schriftstellerin vom Alkoholismus. Saoirse sagte nun, dass die Rolle sie dazu gebracht habe, ihre eigene Beziehung zum Alkoholkonsum neu zu bewerten.

„Ich bin mir meines Konsums bewusster – und es gibt mehr Menschen in meiner Generation, die sich dafür entscheiden, nicht mehr zu trinken, weil sie nicht mögen, wie sie sich damit fühlen“, sagt die Schauspielerin nun gegenüber der ‚Sunday Times‘. Sie fügte auch hinzu, dass Alkoholismus eine Welt sei, die sie „wirklich gut“ kenne, und gab zu, dass sie „auf der Empfängerseite des Schmerzes stand, der dadurch verursacht wurde“. Sie gab auch zu, dass sie Menschen gesehen habe, die sie liebt, sie sich „wegen der Sucht verändert haben“.

Saoirse fügte hinzu: „Es gibt eine Hilflosigkeit, die man fühlt, wenn man jemanden sieht, den man liebt – Freunde in meinem Alter und besonders einen, dem ich nahe stehe, machen das durch. Was sich für immer in mein Gehirn einbrennen wird, ist dieser Schalter, wenn die Augen von jemandem glasig werden und sie weg sind. Wenn man nach Alkohol das Zweitbeste geworden ist, wird man nachtragend, also musste ich für diese Rolle meine eigenen Gefühle dazu beiseite schieben. Und ich brauchte mich darüber nicht mehr zu ärgern.“

Trotz der Schmerzen, die sie aufgrund der Erkrankung erlebt hatte, fügte Saoirse hinzu, dass Alkoholismus ein Thema war, das sie „irgendwann in ihrem Leben erforschen wollte“, um ihr damit verbundenes Trauma besser zu verstehen und zu heilen. Sie sagte: „Ich glaube nicht, dass ich als Person sicher genug gewesen wäre, um so etwas auf mich zu nehmen, noch vor ein paar Jahren.“ Saoirse, die in Co Carlow, Irland, aufwuchs, erzählte auch, dass Kinder, die sie kannte, Wodka oder Apfelwein auf einem Feld tranken, weil sie sich „langweilten“.

In ‚The Outrun‘ sind auch Stephen Dillane, Saskia Reeves und Paapa Essiedu zu sehen, und in einer Zusammenfassung des Films, der ab dem 4. Oktober in die Kinos kommt, heißt es: „Nachdem sie ein Leben am Rande des Abgrunds in London gelebt hat, versucht Rona, mit ihrer schwierigen Vergangenheit fertig zu werden. Sie kehrt in die wilde Schönheit der schottischen Orkney-Inseln zurück – wo sie aufgewachsen ist – in der Hoffnung, geheilt zu werden.“