Ihr Sohn wird neun Jahre alt Sarah Engels und Pietro Lombardi: Geburtstagsglückwünsche für Alessio

Sarah Engels und Pietro Lombardi teilen Glückwünsche für ihren Sohn Alessio. (eyn/spot)

SpotOn News | 19.06.2024, 19:15 Uhr

Für Alessio Lombardi-Engels ist der 19. Juni ein ganz besonderer Tag. Der Sohn von Sarah Engels und Pietro Lombardi wird neun Jahre alt. Das bedachten seine Eltern mit emotionalen Worten auf ihren Instagram-Kanälen.

Sarah Engels (31) und Pietro Lombardi (32) haben am 19. Juni Grund zum Feiern. Vor neun Jahren kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt. Zum Ehrentag des Jungen teilten seine Eltern jeweils liebevolle Worte im Netz. "Egal wo du bist und wohin dich das Leben führt. Ich bin hier wie ein Fels in einer Brandung", wandte sich Engels auf ihrem Instagram-Account an ihren Sohn.

Dazu teilte sie Bilder, die das Geburtstagskind im Laufe der Jahre zeigen. "Vor genau neun Jahren hast du mein Leben völlig auf den Kopf gestellt – mich der größten und zugleich schönsten Aufgabe des Lebens gestellt", hieß es weiter. Die Sängerin verspreche Alessio, ihn immer zu unterstützen und "Enttäuschungen oder Wut für dich aufzufangen, auch wenn es mir dann mal wehtut."

Pietro Lombardi fasst sich kurz

Alessios Vater Pietro Lombardi beschränkte sich auf weniger Worte. "Happy Birthday, mein Schatz. Neun Jahre, unglaublich", schrieb er in seiner Instagram-Story. Den Geburtstag verbringe der Musiker mit seinem Sohn ganz entspannt beim Fußballschauen. "In zwei Wochen gibt es dann eine fette Pyjama-Party bei uns mit seinen Jungs", verriet er.

Der "Deutschlandsucht den Superstar"-Gewinner dürfte über den Post seiner Ex-Frau für den gemeinsamen Sohn nicht unbedingt erfreut sein. Für ihn steht die Privatsphäre seiner Kinder an erster Stelle – er ist deswegen dagegen, das Gesicht des Neunjährigen im Internet zu zeigen.

Pietro Lombardi und Sarah Engels kamen 2011 im Rahmen der TV-Show zusammen. Auf die Hochzeit 2013 folgte Alessios Geburt, 2016 trennte sich das Paar schließlich wieder. Inzwischen sind beide neu vergeben und haben weitere Kinder: Lombardi erwartet mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) schon das zweite gemeinsame Kind, Engels hat mir ihrem Ehemann Julian Engels (31) eine Tochter.