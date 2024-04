Film Scarlett Johansson produziert den neuen ‚Jurassic World‘-Film

Scarlett Johansson

Bang Showbiz | 22.04.2024, 13:00 Uhr

Die Schauspielerin soll voraussichtlich für die Produktion des neuen Films verantwortlich sein.

Die 39-jährige Schauspielerin übernimmt die Hauptrolle im neuesten Teil der Dinosaurier-Filmreihe und verpflichtete sich nun dazu, ebenso wie Margot Robbie bei ‚Barbie‘ auch Verantwortung hinter der Kamera zu übernehmen.

Scarlett wird gemeinsam mit Regisseur Gareth Edwards zum kreativen Prozess des neuen Films beitragen, der vermutlich eine „neue Jura-Ära“ mit einer neuen Handlung einläuten wird. Ein Filminsider erzählte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Scarlett ist seit Monaten in Gesprächen mit dem Filmstudio und hat jetzt deutlich gemacht, dass Gareth ihre erste Wahl als Filmemacher war. Er wollte ein hohes Honorar, hat aber jetzt unterschrieben. Da er ihre erste Wahl ist, ist sie jetzt viel mehr daran interessiert, ein Teil des Films zu sein, und ihre Rolle als Schauspielerin und Produzentin ist gerechtfertigt.“ Der ‚Bridgerton‘-Star Jonathan Bailey ist ebenfalls im Gespräch, in dem Film mitzuwirken, der im Juli 2025 in die Kinos kommen soll. Eine Rückkehr der von Chris Pratt und Bryce Dallas Howard gespielten Figur aus der ‚Jurassic World‘-Trilogie scheint jedoch vom Tisch zu sein. Es ist zudem unwahrscheinlich, dass die Stars Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum in dem kommenden Film zu sehen sein werden, nachdem das Trio ihre Rollen für ‚Jurassic World Dominion‘ von 2022 wieder übernahm. Steven Spielberg wird der ausführende Produzent des neuen Films sein, nachdem er in den 1990er Jahren die ersten beiden Filme des Franchise inszenierte.