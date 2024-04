Seltener Anblick Scarlett Johansson und Colin Jost: Glamour-Auftritt beim Presse-Dinner

Scarlett Johansson und Colin Jost beim traditionellen Presse-Dinner im Weißen Haus. (the/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 12:10 Uhr

Man sieht sie nicht oft zusammen in der Öffentlichkeit: Umso schöner war der Auftritt von Hollywood-Star Scarlett Johansson an der Seite ihres Ehemannes Colin Jost beim traditionellen Presse-Dinner in Washington.

Schauspielerin Scarlett Johansson (39) sorgte beim traditionellen Presse-Dinner im Weißen Haus in Washington am Wochenende für Hollywood-Glamour. Am Samstag (27. April) besuchte sie das jährliche Korrespondenten-Dinner zusammen mit ihrem Ehemann, dem "Saturday Night Live"-Moderator Colin Jost (41). Der Komiker war zudem von der White House Correspondents' Association zum Gastgeber für die wichtigste Veranstaltung des Jahres der Vereinigung gewählt worden und führte die Gäste humorvoll durch den Abend.

Bei seinem Auftritt bezog Jost auch seine Ehefrau mit ein, wie "USA Today" berichtet. An Doug Emhoff (59), dem Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris (59), gerichtet sagte er zum Beispiel: "Doug, wie Sie an den ganzen Kommentaren über meine Frau erkennen können, bin ich es auch gewohnt, der Second Gentleman zu sein." Mit einem seiner nächsten Kommentare entlockte er Johansson im Publikum ein Lachen: "Ich möchte meiner Frau dafür danken, dass sie viele Witze ertragen hat und zugestimmt hat, jede Person in diesem Raum nach der Zeremonie zu treffen."

Sie genießen ihren kinderfreien Abend sichtlich

Johansson und Jost schienen ihren kinderfreien Abend sichtlich zu genießen. Die Schauspielerin trug ein maßgeschneidertes trägerloses Kleid aus weißer Seide von Giorgio Armani Privé, das mit filigranen Kristallen besetzt war. Dezenter Schmuck, offene Haare sowie schlichtes Augen-Make-up und leuchtend roter Lippenstift vervollständigten den Look. Ihr Ehemann trug einen marineblauen Smoking von Giorgio Armani, dazu kombinierte er ein weißes Hemd und eine Fliege.

Am Tag zuvor hatte das Glamour-Ehepaar, das sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigt, bereits bei der CAA Kickoff-Party im Restaurant La Grande Boucherie in Washington D.C. gefeiert, wie "People" berichtet. Scarlett Johansson und Colin Jost sind seit Oktober 2020 verheiratet, im August 2021 wurden sie Eltern eines Sohnes. Aus ihrer Ehe mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac (42) hat die Schauspielerin außerdem eine Tochter, die 2014 zur Welt kam.

Sie waren allerdings nicht die einzigen Hollywood-Stars, die beim Presse-Dinner für Glamour sorgten: Unter den Gästen waren zudem die Schauspieler Chris Pine (43), Fran Drescher (66), Lynda Carter (72) und Rachel Brosnahan (33). Für besonderes Aufsehen sorgte Sophia Bush (41), die sich erstmals mit Fußballerin Ashlyn Harris (38) öffentlich als Paar zeigte.