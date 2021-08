Scarlett Johansson und Colin Jost: Ihr Baby ist da!

Scarlett Johansson und Colin Jost sind Eltern geworden. (ili/spot)

18.08.2021 22:22 Uhr

Scarlett Johansson und Colin Jost sind gemeinsam Eltern geworden. Den Namen des kleinen Jungen haben sie ebenfalls schon verraten.

Schauspielerin Scarlett Johansson (36, „Black Widow“) und „Saturday Night Live“-Star Colin Jost (39) sind Eltern geworden. Das bestätigte Johanssons Sprecher Marcel Pariseau am Mittwoch dem „People“-Magazin.

Später teilte der Komiker auf Instagram ein kurzes Statement, in dem er verriet, dass ihr kleiner Junge Cosmo heißt. „Ok ok wir haben ein Baby bekommen. Sein Name ist Cosmo. Wir lieben ihn sehr“, schrieb er.

Sie hat jetzt zwei Kinder

Scarlett Johansson ist zum zweiten Mal Mutter geworden. 2014 kam ihre Tochter Rose zur Welt. Kurz nach der Geburt heiratete sie den Vater Romain Dauriac (39), zwei Jahre später folgte jedoch die Trennung, im September 2017 die Scheidung.

Im Mai 2017 kam sie mit dem US-amerikanischen Komiker Colin Jost zusammen, den sie bereits seit 2007 durch gemeinsame Dreharbeiten für die Comedy-Show „Saturday Night Live“ kannte. Im Oktober 2020 heiratete das Paar. Für Jost ist es das erste eigene Kind.