Film Scarlett Johansson: Stolz auf ihre Rolle in der ‚Transformers‘-Filmreihe

Scarlett Johansson - Marriage Story premiere 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2024, 16:00 Uhr

Die Schauspielerin sprach darüber, dass sie „so stolz“ darauf sei, der Filmreihe beigetreten zu sein.

Scarlett Johansson sprach darüber, dass sie „so stolz“ darauf sei, der ‚Transformers‘-Filmreihe beigetreten zu sein.

Die Schauspielerin gehört neben Chris Hemsworth, Tyree Henry, Steve Buscemi, Laurence Fishburne und Jon Hamm zu den berühmten Gesichtern, die der Star-Besetzung von ‚Transformers One‘, einem New-Origins-Film, der den ersten Zeichentrickfilm der Reihe seit fast vier Jahrzehnten darstellt, ihre Stimme verleihen werden.

Berichten von ‚The Hollywood Reporter‘ zufolge hatte Scarlett eine Videobotschaft an die Studiopräsentation des neuen Films geschickt, in der die Darstellerin verkündete: „Ich bin so unglaublich stolz auf die Arbeit, die wir alle geleistet haben. [Dieser Film ist] anders als alles, was Sie bisher auf dem Bildschirm gesehen haben.“ Die Präsentation von Paramount Pictures hatte am Donnerstag (11. April) im Colosseum im Caesars Palace während der CinemaCon in Las Vegas stattgefunden, wobei Chris Hemsworth und Tyree Henry persönlich anwesend waren. Scarlett konnte für das Event jedoch nicht nach Sin City fliegen, weil sie aktuell in New York an ihrem ‚Eleanor the Great‘-Regiedebüt arbeitet. Während der Präsentation enthüllte Chris, dass das Publikum „etwas wirklich Spektakuläres erleben“ würde, wenn es sich den neuen Transformers-Film anschauen wird. Der Star verriet weiter, dass er die Rolle des Orion Pax spielt, einen jungen Optimus Prime, wobei der Film eine „Seite dieser Figur enthüllen wird, die das Publikum noch nie zuvor sah.” ‚Transformers One‘ kommt am 13. September in die Kinos.