Beauty & Fashion Scarlett Johanssons Tochter ist ein Fan ihrer Beauty-Linie The Outset

Bang Showbiz | 01.05.2024, 16:00 Uhr

Scarlett Johansson erzählte, dass sie sich „total wohl“ damit fühle, dass ihre neunjährige Tochter Rose Produkte aus ihrer Beauty-Linie The Outset verwendet.

Die ‚Black Widow‘-Schauspielerin brachte ihre pflanzliche Marke im Jahr 2022 heraus, um preisgünstige Produkte für empfindliche Haut anzubieten.

Und jetzt hat Scarlett verraten, dass die Produkte so sanft sind, dass sie sie bereits während ihrer Schwangerschaft verwendete. Die Darstellerin freut sich darüber, dass auch Rose damit anfangen kann, sich mit Hautpflege zu beschäftigen. Der Star enthüllte während eines Amazon-Live-Streams: „Meine Tochter ist neun und fängt gerade erst damit an, sich mit Hautpflege zu beschäftigen, weil sie mittlerweile auch bei jungen Leuten so beliebt ist. Ich fühle mich total wohl damit, dass sie diese Produkte verwendet. Wir haben sie getestet, als ich schwanger war.“ Die Produkte sind sowohl tierversuchsfrei als auch vegan. Die The Outset-Linie umfasst zudem ein Reinigungsgel, ein straffendes Serum, ein leichtes Gesichtsöl, eine mit Vitamin C angereicherte Augencreme und eine Tonmaske. Die Produkte sind auf Amazon erhältlich und die Schauspielerin betont, dass sie Bewertungen auf der Website begrüßt, weil das Feedback der Kunden für Verbesserungen von entscheidender Bedeutung sei.