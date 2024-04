Trauer um Comedy-Genie Schauspieler Joe Flaherty nach kurzer Krankheit verstorben

Joe Flaherty wurde 82 Jahre alt. (wue/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 22:18 Uhr

Der US-amerikanische Schauspieler und Komiker Joe Flaherty ist am Montag im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war vor allem für seine komödiantischen Rollen bekannt.

Der Schauspieler und Komiker Joe Flaherty (1941-2024) ist tot. Der US-Amerikaner ist am 1. April im Alter von 82 Jahren gestorben, wie seine Tochter Gudrun in einem Statement bestätigt, das dem Branchenmagazin "Variety" vorliegt.

"Nach kurzer Krankheit ist er gestern von uns gegangen, und seitdem kämpfe ich damit, mit diesem immensen Verlust fertig zu werden", heißt es darin unter anderem. Ihr Vater sei ein außergewöhnlicher Mensch gewesen, "bekannt für sein grenzenloses Herz und seine ungebrochene Leidenschaft für Filme aus den 40er und 50er Jahren". In den vergangenen Monaten habe sie die Gelegenheit gehabt, noch viele dieser Filme gemeinsam mit ihrem Vater anzusehen. Es seien Momente, die sie für immer in Erinnerung behalten werde.

Vor allem sei Flaherty aber ein liebevoller Vater gewesen, beschreibt die Tochter des Verstorbenen weiter. "Egal zu welchem Anlass, er war immer da und hatte ein Lachen oder eine Weisheit parat, wenn ich sie am meisten brauchte. […] Sein Geist, sein Humor und seine Liebe werden für immer ein Teil von mir sein. Mein Vater war eine gütige, liebe Seele, die alle, die ihn kannten, und alle, die seine Arbeit liebten, gesegnet hat."

Eine Comedy-Rolle nach der anderen

Flaherty wurde 1941 in Pittsburgh geboren und in den 1970ern vor allem durch die kanadische Sketch-Comedy-Show "Second City Television" (SCTV) an der Seite von Kollegen wie Martin Short (74) und John Candy (1950-1994) einem breiten Publikum bekannt. Der Schauspieler machte sich auch danach vor allem einen Namen als Darsteller in komödiantischen Film- und Serien-Produktionen. So war er unter anderem in der Adam-Sandler-Komödie "Happy Gilmore", in "Police Academy – Die Serie", in "Maniac Mansion" oder in "Voll daneben, voll im Leben" zu sehen.

"In den mehr als 50 Jahren unserer Freundschaft gab es nur wenige Menschen, die so weise und witzig wie Joe waren, wenn es um Comedy, das Lehren von Improvisation und die Kunst der Charakterarbeit ging. […] Ich habe ihn einfach verehrt", sagte Short "Variety" in einem Statement.

Auf Instagram meldete sich auch Adam Sandler (57) zu Wort. Er habe Flaherty verehrt, als er selbst noch aufwuchs: "Er hat mich und meinen Bruder immer zum Lachen gebracht. […] Der netteste Kerl, den man kennen kann. Ein Genie von einem Komödianten. Und ein wahrer Schatz. Eine perfekte Kombination."