Doppeltes Babyglück Schauspielerin Gabourey Sidibe wird zum ersten Mal Mutter

Die Schauspielerin Gabourey Sidibe erwartet Zwillinge. (ym/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 09:26 Uhr

Die US-amerikanische Schauspielerin Gabourey Sidibe und ihr Ehemann Brandon Frankel werden zum ersten Mal Eltern. Die frohe Botschaft verkündete die Schauspielerin via Instagram - und noch etwas: Das Paar erwartet Zwillinge!

Die US-amerikanische Schauspielerin Gabourey Sidibe (40), bekannt durch ihre Hauptrolle der Claireece aus dem Filmdrama "Precious – Das Leben ist kostbar" von Lee Daniels (64), wird zum ersten Mal Mutter. Die frohe Botschaft teilte Sidibe mit ihren Fans via Instagram – und noch etwas verkündete die werdende Mutter: Die Schauspielerin und ihr Ehemann Brandon Frankel (39) erwarten Zwillinge!

"Doppelte Babys, doppelter Spaß!"

"Ich bin schwanger!", schreibt die Schauspielerin zu dem Instagram-Post, der die 40-Jährige in einem rosa Kleid, das ihren Babybauch umspielt, mit Ehemann Frankel zeigt, der seine schwangere Frau von hinten umarmt. Auf weiteren Fotos ist das Paar mit einem Zwillingskinderwagen und Sidibe vor einem Babygeschäft zu sehen. Weiter schreibt die Schauspielerin, dass sie dachten, es sei an der Zeit, "unseren Katzen etwas Verantwortung zu geben, also geben wir jeder ein Baby, um das sie sich kümmern können! Doppelte Babys, doppelte Katzen, doppelter Spaß! Die Zwillingslieferung kommt bald!" Am Ende ihrer Bekanntmachung kann sich die Schauspielerin, die unter anderem auch in den Fernsehserien "American Horror Stories" und "Empire" mitspielte, einen Wortwitz nicht verkneifen: Mit einer Kombination der englischen Wörter für "Zwilling" und "zwanzig", die "2024" ergeben, endet Sidibe ihren Post.

Freunde und Fans freuen sich für die werdenden Eltern

Unter dem Post der "Precious"-Darstellerin finden sich zahlreiche Kommentare und Glückwünsche. Schauspiel-Kollegin Anna Maria Horsford (75) schreibt: "Oh mein Gott. Glückwünsch. Ich werde Großmutter." Und auch Filmproduzentin Amy Emmerich (47) "kann es kaum erwarten, die wundervollen Babys zu sehen und zu beobachten, wie sie die Welt und eure Herzen und euer Haus erobern werden. Herzlichen Glückwunsch!"

Sidibe und Frankel sind seit März 2021 verheiratet, das Paar lernte sich über eine Dating-App kennen, wie der 39-Jährige im Gespräch mit "Brides" verriet.