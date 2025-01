Umfassendes Porträt „Schicksalsjahre eines Kanzlers“: ARD zeigt Scholz-Doku Ende Februar

Das Porträt über Olaf Scholz wird in der ARD Mediathek zum Abruf zur Verfügung stehen.

09.01.2025

Das Erste widmet Bundeskanzler Olaf Scholz eine dreiteilige Dokumentarreihe. Hinter "Olaf Scholz - Schicksalsjahre eines Kanzlers" steckt das Team einer im vergangenen Jahr erschienenen Merkel-Dokumentation.

Am 27. Februar 2025 und damit einige Tage nach der nächsten Wahl zum Deutschen Bundestag startet in der ARD Mediathek die dreiteilige Doku-Serie "Olaf Scholz – Schicksalsjahre eines Kanzlers". Das Team hinter der 2024 erschienenen Dokumentation "Angela Merkel – Schicksalsjahre einer Kanzlerin" widmet sich darin der Frage, wer "hinter diesem 'Technokraten', 'Scholzomaten', Hanseaten" Olaf Scholz (66) steckt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Doku über Olaf Scholz von "Angela Merkel – Schicksalsjahre einer Kanzlerin"-Machern

"Olaf Scholz' Paukenschlag, die Entlassung seines Finanzministers Christian Lindner, hat ungläubiges Staunen ausgelöst. Scholz ließ nicht nur die Ampel-Koalition platzen – auch die Maske des emotionslos-kühlen Technikers der Macht zerbarst an diesem Abend", heißt es weiter in der Beschreibung des Projekts über Bundeskanzler Scholz.

Schon in "Angela Merkel – Schicksalsjahre einer Kanzlerin" ließen die Doku-Macher Freunde und Weggefährten Angela Merkels (70) ebenso vor der Kamera zu Wort kommen wie Beobachter und ausgewiesene Kritiker, erforschten Zeitgeschichte und Persönliches. So dürfte auch "Olaf Scholz – Schicksalsjahre eines Kanzlers" erneut ein ausgewogenes und fesselndes Porträt liefern.