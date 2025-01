Gegen Eko Fresh und Sarah Bora „Schlag den Star“: Detlef Soost und Kate Hall holen den Sieg

Detlef Soost und Kate Hall feiern bei "Schlag den Star". (hub/spot)

SpotOn News | 12.01.2025, 09:44 Uhr

Bei "Schlag den Star" haben sich am Samstag zwei Ehepaare ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Am Ende freuten sich Detlef Soost und Kate Hall.

In der ProSieben-Show "Schlag den Star" haben sich am Samstagabend (11. Januar) Detlef Soost (54) und Kate Hall (41) den Sieg geholt. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen konnten sie sich gegen Eko Fresh (41) und seine Ehefrau Sarah Bora (34) durchsetzen. Die beiden prominenten Paare duellierten sich unter anderem bei Spielen wie Badminton, "Blamieren oder Kassieren", Broomball, Wasser-Staffel oder einer Lastenrad-Challenge.

"Bügel fangen" bringt die Entscheidung bei "Schlag den Star"

Das Spiel Nummer 14 namens "Bügel fangen", bei dem sich die Paare gegenseitig Kleiderbügel zuwerfen und mit einer Stange am Haken auffangen mussten, brachte die Entscheidung. Detlef Soost und Kate Hall lagen dabei erneut knapp vorne und sicherten sich den Sieg in der ersten Ausgabe von "Schlag den Star" des Jahres 2025. Das Gewinnerehepaar konnte sich über den Geldkoffer mit 100.000 Euro freuen.

"Ich war zum Ende hin wahnsinnig angespannt", erklärte Kate Hall laut ProSieben nach der Sendung. "Es war so krass." Ihr Ehemann Detlef Soost sagte: "Es ist schon Wahnsinn, wenn du es allein machst", zu zweit sei es aber noch mal was ganz anderes. "Dass wir das gemeinsam gemacht haben, ist für mich das Schönste und Wundervollste", so der Tänzer und Choreograf.

Faire Verlierer

Sarah Bora und Eko Fresh sind offenbar trotz Niederlage zufrieden mit ihrer Performance und zeigen sich nach der Sendung als faire Verlierer: "Ich glaube, wir waren gute Konkurrenten und ich bin, obwohl wir verloren haben, trotzdem happy, dabei gewesen zu sein. Es war mir eine große Ehre", so die Schlagersängerin dem Sender zufolge. Rapper Eko Fresh fügte hinzu: "Natürlich zwickts einerseits, andererseits haben Kate und Detlef verdient gewonnen. Es war immer so nah aneinander, es waren manchmal Nuancen. Und man kann nicht immer der Sieger sein."