Baby Nummer drei Schon im Februar: Mindy Kaling ist heimlich wieder Mutter geworden

Mindy Kaling ist seit Februar dreifache Mama. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 15:15 Uhr

Mindy Kaling hat eine Überraschung für ihre Fans parat: Die Schauspielerin brachte im Februar ihr drittes Kind zur Welt, wie sie erst jetzt auf ihrem Instagram-Account bekannt gibt.

Mindy Kalings (45) Familie ist heimlich, still und leise gewachsen. "Ende Februar habe ich meine Tochter Anne zur Welt gebracht", verriet die Comedienne am 24. Juni auf ihrem Instagram-Account. Ihre dritte Schwangerschaft war – wie die beiden vorherigen- nicht öffentlich bekannt gewesen.

Für Kaling, die am 24. Juni ihren 45. Geburtstag feierte, sei Anne "das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir jemals hätte vorstellen können". Ihr Nachwuchs erinnere sie in schweren Zeiten immer wieder daran, wie schön das Leben sei. Zu den Zeilen teilte die Schauspielerin drei Fotos mit ihren sechs Millionen Followern. Auf einem sind ihre beiden anderen Kinder Katherine (6) und Spencer (3) mit dem Neugeborenen zu sehen, die anderen zeigen die dreifache Mutter mit Babybauch und im Krankenhausbett.

Der Vater der Kinder ist unbekannt

Öffentlich ist über Mindy Kalings Beziehungsstatus nichts bekannt. Auch wer der Vater ihrer inzwischen drei Kinder ist, hält sie unter Verschluss. "Ich habe so ein Glück, dass ich an einem Ort lebe, wo ich das allein machen kann, nach meinem eigenen Zeitplan", schwärmte sie allerdings in der Bildunterschrift von ihrem Mama-Glück.

Als alleinerziehend betrachtet der "The Office"-Star sich dennoch nicht. Man brauche "ein ganzes Dorf", um Kinder großzuziehen, erklärte die 45-Jährige dem "People"-Magazin 2021. Bei ihr gehörten ihr Kindermädchen, ihr Vater und ihre gute Freundin Reese Witherspoon (48) dazu, die "eine großartige Quelle für Erziehungsratschläge" sei.

Witherspoon reihte sich auch in die zahlreichen Gratulationen unter dem Posting ein. "So schön gesagt", lobte sie und teilte in ihrer eigenen Instagram-Story Geburtstagsglückwünsche für ihre Schauspielkollegin.