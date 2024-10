Stars Reese Witherspoon: Darauf ist sie stolz

Reese Witherspoon - Emmys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2024, 10:40 Uhr

Die Schauspielerin und Produzentin reflektiert über ihre größten Herausforderungen im Leben.

Reese Witherspoon ist stolz, dass sie sich als alleinerziehende Mutter „retten“ konnte.

Die US-Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Ryan Phillippe die Kinder Ava (25) und Deacon (20) und mit ihrem Ex-Mann Jim Toth die 12-jährige Tennessee.

Bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der ‚Shine Away‘-Veranstaltung ihres Unternehmens Hello Sunshine in Los Angeles wurde die Darstellerin gefragt, ob es einen „Aha“-Moment gegeben habe, in dem sie ihre „Stimme gefunden“ habe. Daraufhin erklärte die 48-Jährige, dass es „so viele“ Momente gebe, aber was sie an ihrem Unternehmen liebe, sei, dass sie „nach Geschichten suchen, die Frauen selbst gerettet haben“.

Reese fügte hinzu: „Denn jede Frau in diesem Raum hat sich selbst gerettet, [aus] einer finanziellen Situation, einer Bildungssituation, einer schlechten Beziehung, man musste sich selbst retten. Es gibt einen Moment in unserem Leben, in dem wir erkennen, dass niemand kommt, um zu helfen, niemand kommt, um diese Entscheidung zu treffen. Ich selbst muss diese Entscheidung treffen. Davon hatte ich schon viele. Als alleinerziehende Mutter, als ich Ende zwanzig war, musste ich viele Entscheidungen für meine beiden Kinder treffen, und auch viele finanzielle Entscheidungen.“

Die Produzentin sprach auch darüber, wie wichtig es ist, um Hilfe zu bitten, wenn man „nicht gut in etwas ist“. Das habe sie erkannt, als Hello Sunshine mit ‚Big Little Lies‘, ‚Wild‘ und Gone Girl‘ eine Reihe von Preisen gewann, aber darum kämpfte, sich über Wasser zu halten.

„Ich hatte vier Angestellte und konnte die Lichter nicht mehr anlassen. Ich erinnere mich, dass der Buchhalter mich anrief und sagte: ‚Sie haben mit diesen drei Filmen nicht genug Geld verdient, um vier Angestellte zu beschäftigen.‘ Und ich dachte: ‚Ich mache etwas falsch’“, berichtete die Unternehmerin. „Ich glaube, das war ein wichtiger Moment für mich, um zu erkennen, dass es Dinge gibt, die ich nicht wusste, und dass ich mir Hilfe holen musste.“