"Viel zu früh von uns gegangen" Schottischer Schauspieler Brian McCardie ist gestorben

Brian McCardie in "Rob Roy". (jom/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 16:41 Uhr

Brian McCardie ist überraschend gestorben. Der schottische Schauspieler, der unter anderem für "Outlander" vor der Kamera stand, wurde nur 59 Jahre alt.

Der schottische Schauspieler Brian McCardie ist am vergangenen Sonntag (28. April) im Alter von 59 Jahren überraschend gestorben. Das teilte seine Schwester Sarah McCardie unter anderem via X mit. "Brian hat seine Arbeit geliebt und viele Leben berührt, und er ist viel zu früh von uns gegangen", sagte sie zudem BBC Scotland News. "Wir lieben ihn und werden ihn sehr vermissen." Die Familie des Schauspielers sei "am Boden zerstört".

Rollen als historische Personen

McCardie wuchs im schottischen North Lanarkshire auf und entdeckte bereits in seiner Schulzeit sein Interesse an der Schauspielerei. Einen Namen machte er sich unter anderem mit seinen Rollen im Highland-Film "Rob Roy" (1995), in dem er neben Liam Neeson (71) zu sehen war, oder im Actionfilm "Speed 2 – Cruise Control" (1997), in dem er an der Seite von Sandra Bullock (59) spielte. Im Sportdrama "The Damned United – Der ewige Gegner" aus dem Jahr 2009 war er als schottischer Fußballer Dave Mackay (1934-2015) zu sehen.

(1) It is with great sadness that we announce the passing of Brian James McCardie (59), beloved son, brother, uncle and dear friend to so many. Brian passed away suddenly at home on Sunday 28th April. A wonderful and passionate actor on stage and screen, Brian loved his work and pic.twitter.com/1xSLsETNob — Sarah McCardie (@SarahMcCardie) April 30, 2024

Auch mit Serien konnte McCardie Erfolge feiern. In der Krimiserie "Line of Duty" verkörperte er Gangsterboss Tommy Hunter, in der Miniserie "Titanic" (2012) wurde er zum Ersten Offizier William M. Murdoch (1873-1912). Zudem spielte er die Rolle des Sir Marcus MacRannoch in einer Folge von "Outlander" und war an den Dreharbeiten zum bevorstehenden "Outlander"-Prequel "Blood of My Blood" beteiligt.