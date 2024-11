Unterschiedliche Enden von Hofwochen Schreck bei „Bauer sucht Frau“: Kandidatin muss Hofwoche abbrechen

Paul muss Sarah verabschieden. (smi/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 22:16 Uhr

Paul lernt die Mutter seiner Hofdame kennen - aber früher, als er es sich erhofft hat. Ansonsten starten bei "Bauer sucht Frau" zwei Hofwochen und zwei gehen zu Ende - mit unterschiedlichem Ergebnis.

So hatte sich das Paul (22) nicht vorgestellt. Schon früh in der Hofwoche lernt er die Mutter seiner Auserwählten Sarah (20) kennen. Aber nur, weil die ihre kranke Tochter mit dem Auto abholt. Doch keine Sorge, die Hofwoche ist nur unter- und nicht abgebrochen. Schon bald wird Sarah zurückkehren, das verrät der Ausblick auf die nächste Folge von "Bauer sucht Frau" (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+).

Sophie (25) lernt die erweiterte Familie ihres Bauern Andre (29) hingegen wie geplant kennen. Andres Schwester Lisa ist auf dem Hof die Chefin, was Pferde betrifft. Beim gemeinsamen Äpfelausmisten steckt Lisa der Hofdame, dass sie ihren Bruder "nervös" mache. Denn Andre sei bei ihr nicht so großmäulig wie sonst.

Später lernt Sophie Andres Oma kennen. Die über 90-jährige Dame, die einst selbst den Hof geführt hat, nimmt Sophie gleich bei der Hand. Man philosophiert bereits über die sechste oder gar siebte Generation, die den Hof einmal übernehmen könnte. Sophie könnte sich "schon vorstellen, dass das mit Andre was werden könnte", sie ist von seiner Familie begeistert.

"Endlich was mit PS"

Neben freiwilligen und unfreiwilligen Familienzusammenführungen gibt es in Folge neun von "Bauer sucht Frau" viel Pferdestärke. Keine tierische, sondern solche unter der Motorhaube. Sophie darf bei Andre auf einen Traktor, den sie gerne schneller fahren würde. Auf der Autobahn geht sie schon mal über 200 km/h, verrät die Sozialversicherungsangestellte.

Martin (30) freut sich ebenfalls: "endlich was mit PS". Der Mechatroniker darf bei Weihnachtsbaumerzeugerin Saskia mit einem kleinen Gefährt zwischen den Nadelbäumen herumgondeln. Der Vater eines fünfjährigen Sohnes ist bei aller PS-Begeisterung auch romantisch veranlagt. Da stößt er bei der "pragmatischen" Saskia auf Granit. Dennoch will er der bekennenden Anti-Romantikerin bei Gelegenheit Blumen schenken.

Treckerfan Selina (24) – beim Minischeunenfest bei ihrem Max (32) trug sie einen Kettenanhänger in dieser Form – darf hinters Steuer eines Laders. Und Rebecca (40) wird bei Martin (36) zu "Rebi Rennsemmel". Sie heizt auf einem alten Rasenmäher durch seinen Garten.

Bei Martin und Rebi Rennsemmel fehlt der Funke

Danach geht es für Rebecca hoch hinaus. Hobbyfeuerwehrmann Martin lässt sie im Korb der Drehleiter eines Feuerwehrautos 30 Meter nach oben steigen. Wieder am Boden ziehen sie ein nüchternes Fazit der Hofwoche. "Ich muss leider für meinen Teil sagen, es hat nicht gereicht", gesteht Rebecca. Martin ist erleichtert, denn auch bei ihm hat der "Funke gefehlt".

Konny (61) und Doris beenden ihre Hofwoche ebenfalls. Ob es bei ihnen gefunkt hat, ist schwer zu sagen. Auch am Ende flüchten sich beide in trockenen Humor. "Wenn es nach mir geht, bleiben wir gerne in Kontakt", sagt Doris. "Wir machen einfach ein bisschen weiter", antwortet Konny. Sie pflanzen zum Abschied die Blume, die Doris ihrem Bauern zum Scheunenfest geschenkt hatte, gemeinsam ein. Immerhin eine romantische Geste, die mehr sagt als tausend Worte.