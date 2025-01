Stars Schwere Waldbrände in Los Angeles: Häuser von Paris Hilton und Sir Anthony Hopkins zerstört

Paris Hilton - MTV VMAS 2024 - Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2025, 09:00 Uhr

Die Häuser der Stars wurden durch die schweren Waldbrände in Los Angeles zerstört.

Paris Hilton, Sir Anthony Hopkins, John Goodman, Billy Crystal und Miles Teller befinden sich unter den jüngsten Prominenten, deren Häuser durch die schweren Waldbrände in Los Angeles zerstört wurden.

Seit dem Ausbruch der Waldbrände am frühen Dienstagmorgen (7. Januar) verwüstete das Feuer im US-Bundesstaat Kalifornien 6000 Hektar Land und zwang mindestens 30.000 Menschen zur Evakuierung ihrer Häuser, darunter einige der bekanntesten Stars der Welt.

Am Mittwoch (8. Januar) wurde verkündet, dass Hunderte von Häusern zerstört wurden, darunter die der Reality-TV-Stars Heidi Montag und Spencer Pratt, ihrer Schauspielkollegen Leighton Meester und Adam Brody, sowie eine Villa von Schauspielerin Anna Faris. Bei einem der drei größten Waldbrände in L.A. seien laut US-Medienberichten zufolge mindestens fünf Todesopfer gemeldet worden. Wie jetzt bekannt wurde, ist auch Paris Hilton (43) unter den Stars, die um den Verlust einer Villa durch die Waldbrände trauern. Hilton schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „Ich bin unbeschreiblich untröstlich. Mit meiner Familie zusammenzusitzen, die Nachrichten zu sehen und live im Fernsehen zu sehen, wie unser Haus in Malibu bis auf die Grundmauern niederbrennt, das ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. In diesem Haus haben wir so viele wertvolle Erinnerungen aufgebaut. Hier hat Phoenix seine ersten Schritte gemacht und hier haben wir davon geträumt, ein Leben lang Erinnerungen mit London aufbauen zu können.“ Die Hotelerbin bestätigte in ihrem Instagram-Post, dass ihre Familie in Sicherheit sei, und sandte allen, die von den Waldbränden betroffen sind, ihr „Herz und ihre Gebete“.