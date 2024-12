"Wir sind so stolz auf dich" Schwester Oti im Dschungelcamp: Motsi Mabuse unterstützt sie

Motsi Mabuse (li.) unterstützt Schwester Oti bei ihrer Dschungelcamp-Teilnahme. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 23:30 Uhr

Oti Mabuse ist seit rund zwei Wochen in der britischen Version des Dschungelcamps zu sehen. Ihre Schwester Motsi Mabuse hat jetzt emotionale Worte für sie geteilt und die Fans zum Voten aufgefordert.

Motsi Mabuse (43) hat auf ihrem Instagram-Account ihre Gedanken zur Teilnahme ihrer kleinen Schwester an der britischen Version des Dschungelcamps geteilt. Seit rund zwei Wochen ist Oti Mabuse (34), wie ihre Schwester Profitänzerin, bereits Kandidatin von "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here".

"Als meine Schwester mir zum ersten Mal erzählte, dass sie bei 'I'm a Celebrity…' mitmachen würde, hatten wir so viele Gespräche darüber. Wie üblich war ich besorgt – besorgt über die Herausforderungen, das Unbekannte und all die Dinge, über die sich große Schwestern Sorgen machen", beginnt Mabuse ihren Beitrag zu gemeinsamen Fotos im Netz. Ihre Schwester habe sie dann aber schnell von ihrer Teilnahme überzeugen können.

Sie habe sie daran erinnert, "der Angst frontal zu begegnen und an die Schönheit des Loslassens. Genau das ist sie – angstlos, kühn und immer ihren eigenen Weg ebnend." Oti habe "von Anfang an nach ihrem eigenen Rhythmus getanzt und jedes Mal, wenn sie es tut, inspiriert sie uns alle, ein bisschen mehr an uns selbst zu glauben."

"Erfüllt mein Herz mit so viel Stolz"

Weiter erzählt die "Let's Dance"-Jurorin, dass sie es nicht immer schaffe, jede neue Folge des Dschungelcamps live im TV zu verfolgen: "Aber als ich aufwachte und Otis Reise mitverfolgte, war das der schönste Start in den Tag. Zu sehen, wie sie strahlt, erfüllt mein Herz mit so viel Stolz."

Deshalb wolle die Sportlerin auch nicht, dass Otis Reise im australischen Busch bald ende, weshalb sie ihre britischen Fans zum Voten auffordert. Ihr selbst sei es aus Deutschland nicht möglich, ihre Schwester zu unterstützen. "Oti, du machst das super! Wir sind so stolz auf dich und ich weiß, dass du so viele andere inspirierst, ihre Komfortzonen zu verlassen", kommentiert sie abschließend.

Oti Mabuse ist wie ihre Schwester Tänzerin. Während Motsi sich längst im deutschen Fernsehen etabliert hat, ist ihre Schwester eher dem britischen Publikum bekannt. Auf der Insel ist sie eine beliebte Teilnehmerin in verschiedenen Tanzshows geworden, darunter "Strictly Come Dancing", "Dancing on Ice" oder "The Masked Dancer".