Film Scream 7: Christopher Landon verlässt Film wieder

Christopher Landon - Happy Death Day 2 U - Getty Images - July 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.12.2023, 13:05 Uhr

Christopher Landon hat ‚Scream 7‘ wieder abgesagt.

Der 42-jährige Regisseur erklärte jetzt, dass die Arbeit an dem kommenden Teil des Horror-Franchise für ihn ein „Traumjob war, der sich in einen Albtraum verwandelt hat“ und er nun bereit sei, das Projekt „hinter sich zu lassen“.

Der Filmemacher kündigte auf X, ehemals Twitter, an: „Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um bekannt zu geben, dass ich ‚Scream 7‘ vor sieben Wochen offiziell verlassen habe. Das wird die einen enttäuschen und die anderen erfreuen. Es war ein Traumjob, der sich in einen Albtraum verwandelte. Und mein Herz brach für alle Beteiligten. Jeden. Aber es ist an der Zeit, weiterzumachen.“ Trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten betonte der Filmemacher, dass er sich „geehrt“ fühle, an dem Film gearbeitet zu haben, und zollte dem Schöpfer der Serie, Kevin Williamson, und dem legendären Horrorregisseur Wes Craven, der bei den ersten vier Filmen Regie führte, Tribut. Er fügte hinzu: „Ich habe dem Gespräch nichts mehr hinzuzufügen, als zu hoffen, dass Wes‘ Vermächtnis gedeiht und sich über den Lärm einer gespaltenen Welt erhebt. Was er und Kevin geschaffen haben, ist etwas Erstaunliches und ich fühlte mich geehrt, selbst den kürzesten Moment in ihrem Glanz verbracht zu haben.“

Christophers Ausstieg kommt kurz nachdem Melissa Barrera aufgrund ihrer Social-Media-Posts über den Israel-Hamas-Konflikt aus dem Film gefeuert wurde. Der Regisseur hatte in einem inzwischen gelöschten Beitrag enthüllte, dass er für ihre Entlassung nicht verantwortlich war. Einen Tag später wurde bekannt gegeben, dass Jenna Ortega aufgrund von Terminkonflikten mit ihrer Netflix-Serie ‚Wednesday‘ ebenfalls nicht für ‚Scream 7‘ zurückkehren würde. Die Produzenten Spyglass Media hatten sich zuvor mit einer Gegenreaktion auf die Streichung von Melissa aus dem Film befasst. In einer Erklärung hieß es: „Die Haltung von Spyglass ist unmissverständlich klar: Wir haben null Toleranz gegenüber Antisemitismus oder der Aufstachelung zu Hass in jeglicher Form, einschließlich falscher Verweise auf Völkermord, ethnische Säuberung, Holocaust-Verzerrung oder alles, was die Grenze zur Hassrede schamlos überschreitet.“