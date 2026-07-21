Stars ‚Scrubs‘-Revival: Große Veränderungen im Cast mit Abgängen und Beförderungen

Zach Braff and Donald Faison at premiere for Scrubs revival - Avalon - February 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 10:00 Uhr

Dem 'Scrubs'-Revival stehen große Veränderungen im Cast mit Abgängen und Beförderungen bevor.

Die Besetzung des ‚Scrubs‘-Revivals wird für die zweite Staffel deutlich verändert: Neil Flynn kehrt in einer wiederkehrenden Rolle zurück, während Joel Kim Booster die Serie verlässt.

Die beliebte Sitcom feierte Anfang des Jahres ihr Comeback. Zach Braff (John „JD“ Dorian), Donald Faison (Christopher Turk) und Sarah Chalke (Elliot Reid) standen dabei als Hauptdarsteller gemeinsam mit neuen und bekannten Figuren im Mittelpunkt. Nun wurde bestätigt, dass das Trio auch in Staffel zwei zurückkehren wird, allerdings mit einigen Änderungen im Ensemble.

Ava Bunn, die in der ersten Staffel die neue Figur Sam Tosh spielte, wird von einer wiederkehrenden Rolle zur festen Hauptdarstellerin befördert. Neil Flynn, dessen Hausmeister im Finale der ersten Staffel nur kurz zu sehen war, wird künftig regelmäßig auftreten. Auch Rachel Bilsons Figur Charlie, eine Hotelbesucherin, erhält mehr Bildschirmzeit. Nicht mehr dabei sein werden dagegen Joel Kim Booster als Dr. Kevin Park sowie X Mayo als Krankenschwester Raymond. Dr. Park war in der ersten Staffel als rivalisierender Gegenspieler von JD zu sehen. Auch die Originaldarsteller John C. McGinley (Dr. Perry Cox) und Judy Reyes (Carla Espinosa) kehren in wiederkehrenden Rollen zurück. Beide stehen allerdings parallel als Hauptdarsteller für die Serien ‚Rooster‘ beziehungsweise ‚High Potential‘ vor der Kamera.

Bereits im April sprach Showrunnerin Aseem Batra, die gemeinsam mit dem ursprünglichen Serienschöpfer Bill Lawrence auch als Executive Producer fungiert, über die Planungen für die zweite Staffel. Sie sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Beide Serien waren großartig und haben mit uns zusammengearbeitet, damit wir diese Schauspieler nach Vancouver bringen können, wo ‚Scrubs‘ gedreht wird. Wir werden unser Bestes tun, sie weiterhin einzubinden, denn sie sind ein wichtiger Teil der Serie. Gleichzeitig freuen wir uns über ihren Erfolg bei anderen Projekten und würden sie so oft wie möglich zurückholen.“