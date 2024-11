Stars Sean ‚Diddy‘ Combs: Flucht auf Privatinsel wird verhindert

Sean Diddy Combs - London - 2023 - MEGA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2024, 08:00 Uhr

Der Rapper hatte gehofft, die Zeit bis zu seinem Prozess auf seiner privaten Insel verbringen zu dürfen.

Sean ‚Diddy‘ Combs wird die Zeit bis zu seinem Prozess nicht auf seiner privaten Insel verbringen dürfen.

Der 54-jährige Rapper sitzt aktuell in New York in Haft, nachdem Vorwürfe des Menschenhandels und der organisierten Kriminalität gegen ihn laut geworden waren. Seit längerem versucht Diddy, gegen Kaution freizukommen, doch die zuständigen Richterinnen und Richter haben dem Hiphop-Mogul diesen Wunsch bisher nicht erfüllt. Am Sonntag (24. November) wurde bekannt, dass Diddy den Richter Arun Subramanian gebeten hatte, die Zeit bis zu seinem Prozess auf seiner privaten Insel verbringen zu dürfen, woraufhin der Jurist laut ‚Daily Mirror‘ nur kurz und knapp geantwortet habe: „Das wird nicht funktionieren.“ Eine weitere Idee des Anwaltsteams sei gewesen, Diddy in seinem New Yorker Apartment festzuhalten, indem drei Sicherheitsbeamte in und außerhalb der Wohnung stationiert werden. Auch dieser Vorschlag wurde abgelehnt.

Erst vor wenigen Tagen war außerdem ein weiterer Vorwurf der sexuellen Gewalt gegen den Musiker laut geworden. LaTroya Grayson behauptete, dass sie im Jahr 2006 auf einer von Diddys legendären ‚White Partys‘ unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden war. Damals war sie 23 Jahre alt und hatte die Tickets in einer Radiosendung gewonnen.