Stars Sean ‚Diddy‘ Combs: Anwälte des Rappers versuchen den Prozessbeginn hinauszuzögern

Sean Combs - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 09:00 Uhr

Der ehemalige Musikmogul muss sich wegen Menschenhandels und organisierter Kriminalität vor Gericht verantworten.

Sean ‚Diddy‘ Combs‘ Anwälte geben alles, um den Prozessbeginn hinauszuzögern.

In weniger als drei Wochen soll sich der einstige Musikmogul wegen Menschenhandels und organisierter Kriminalität vor Gericht verantworten. Am Montag (14. April) trat Diddy in New York vor Gericht auf, wobei herauskam, dass sein Anwalt Marc Agnifilo einen Antrag gestellt hatte, um den Beginn des Prozesses zwei Wochen nach hinten zu schieben. Grund für den Antrag sei fehlende Einsicht in den Fall, da die Staatsanwalt es versäumt hatte, Diddys Team die Emails von wichtigen Zeugen bereitzustellen. „Der Staat hat die Zeugen entscheiden lassen, welche Emails wichtig sind, statt alle 200.000 zu beschlagnahmen“, beschwerte sich Agnifilo. Der zuständige Richter gab den Juristen zwar Zeit bis zum heutigen Mittwoch (16. April), um offiziell die Verzögerung des Prozesses zu beantragen, warnte jedoch auch: „Wir sind ein Güterzug, der Richtung Prozess fährt.“

Diddy sitzt seit September 2024 in Haft. Eine Möglichkeit auf Kaution freizukommen besteht nicht. Obwohl der Rapper am Montag auf nicht schuldig plädierte, glauben Experten, dass er auf lange Sicht versuchen werde, die Anhörungen so lange wie möglich zu verhindern, um womöglich mit weniger öffentlichem Interesse vor Gericht zu stehen.