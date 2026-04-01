Stars Sean ‚Diddy‘ Combs: Haftentlassungstermin erneut geändert

Sean Combs - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 10:00 Uhr

Sean 'Diddy' Combs' Haftentlassungstermin wurde erneut geändert.

Sean ‚Diddy‘ Combs‘ Entlassungstermin aus dem Gefängnis wurde um 10 Tage vorverlegt.

Der 56-jährige Rap-Mogul, der eine 50-monatige Haftstrafe wegen einer Verurteilung in zwei Fällen im Zusammenhang mit Prostitution verbüßt, sollte ursprünglich am 4. Juni 2028 freikommen, nachdem zuvor bereits ein Termin im Mai 2028 im Raum stand. Nun wurde das Datum erneut angepasst. Anfang dieses Monats zeigte die Website des Federal Bureau of Prisons noch eine Entlassung am 25. April aus der Niedrigsicherheitsanstalt FCI Fort Dix an, doch inzwischen wird der 15. April angegeben – also zehn Tage früher.

Combs sitzt seit seiner Festnahme im September 2024 im Gefängnis. Im Juli 2025 wurde er in zwei Anklagepunkten wegen Transport zur Ausübung von Prostitution schuldig gesprochen. Der achtwöchige Prozess im vergangenen Jahr endete zwar mit Freisprüchen in den Punkten Menschenhandel und organisierte Kriminalität, doch wurde er wegen Delikten im Zusammenhang mit Prostitution verurteilt. Ein Sprecher des in Ungnade gefallenen Stars betonte, Combs nehme seine Nüchternheit im Gefängnis „ernst“. Der Sprecher wies Berichte zurück, wonach Combs beim Konsum von selbst hergestelltem Alkohol erwischt worden sei, und erklärte, sein Mandant konzentriere sich darauf, clean und nüchtern zu bleiben.

Am 30. Oktober wurde Combs vom Metropolitan Detention Center Brooklyn in New York in die Einrichtung FCI Fort Dix in New Jersey verlegt. FCI Fort Dix ist ein Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe und soll bessere Bedingungen bieten als das MDC Brooklyn, in dem Combs seit seiner Festnahme wegen verschiedener Sexualdelikte im September 2024 inhaftiert war. Sein Anwaltsteam hatte die Verlegung nach New Jersey beantragt, da es dort besseren Zugang zu Drogenrehabilitationsprogrammen gibt.

Im vergangenen Monat bestätigte US-Präsident Donald Trump, dass Combs um eine Begnadigung gebeten habe, diese derzeit jedoch nicht in Betracht gezogen werde. Laut ‚The New York Times‘ sagte Trump, der Rapper habe ihn „in einem Brief um eine Begnadigung gebeten“, und fügte hinzu: „Oh, möchten Sie diesen Brief sehen?“ Die Zeitung berichtet jedoch, dass der Präsident den Brief nicht vorlegte, aber deutlich machte, dass er Combs’ Begnadigungsantrag derzeit nicht prüfen werde. Zuvor hatte Trump angedeutet, er sei unsicher, ob er den ‚I’ll Be Missing You‘-Interpreten begnadigen würde, da Combs ihm gegenüber „sehr feindselig“ gewesen sei, als er für das Weiße Haus kandidierte.